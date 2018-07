Palmeiras, Flamengo e Grêmio lutam pela contratação de Ronaldinho Gaúcho

SÃO PAULO - Três clubes brasileiros têm a ambição de se tornar o destino de Ronaldinho Gaúcho, um sonho que a cada momento se torna mais real, já que a saída do meia do Milan é iminente. Para lidar com o vai e vem de seu irmão famoso, o empresário Roberto de Assis fixou sua base de operações em São Paulo nesta semana, de onde ele negocia com o Milan a liberação de Ronaldinho e também ouve as propostas de Palmeiras, Grêmio e Flamengo para decidir qual o melhor caminho para o jogador.

O primeiro passo para Ronaldinho desembarcar num dos três times já foi dado. Adriano Galiani, vice-presidente do Milan, também está em São Paulo. Ele, braço direito de Silvio Berlusconi (dono do Milan), costuma aproveitar a parada de fim de ano do futebol na Itália para passar uns dias no Brasil.

Desta vez, além de passear com a namorada e com a sogra - o trio chegou nesta terça-feira de manhã a São Paulo -, Galiani também veio tratar da saída de Ronaldinho. Ele falou ao telefone com Assis durante o dia. Deixaram um acordo delineado. O Milan aceitou liberar o meia, pois já contratou Cassano e está fechando a aquisição de Constant, meia de 23 anos que tem se destacado pelo Chievo no Italiano.

Ficou combinado que Ronaldinho nem vai se juntar mais ao elenco milanês e que a partir do dia 27 faz um período de treinos e amistosos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Para ratificar a saída de Gaúcho, Galiani e Assis ficaram de se encontrar num restaurante na terça à noite. O cartola tem no ato de comer um de seus maiores prazeres.

A única questão pendente é o acerto do Milan com o meia. Ele tem a receber até o fim de seu contrato US$ 4 milhões (R$ 9,6 milhões) e o clube quer fazer um acordo para não ter de pagar tudo e liberá-lo do compromisso agora. Na iminência de finalizar a saída de Ronaldinho do Milan, Assis também já recebeu cartolas do Grêmio e do Palmeiras para começar a definir quem leva o Gaúcho para seu elenco.

Por parte do Palmeiras foi o próprio presidente Luiz Gonzaga Belluzzo que levou a proposta ao procurador. Eles tomaram café da manhã nesta terça no hotel Emiliano, na região dos Jardins. No encontro, Belluzzo ratificou a oferta de R$ 1,3 milhão por mês, dinheiro que o clube garante conseguir a partir de investidores interessados em atrelar suas marcas ao Verdão, mas principalmente à Ronaldinho.

Os gremistas, que estiveram em São Paulo segunda-feira, também acreditam na sua oferta. Contam com o fator sentimental, já que o atleta foi revelado no Olímpico. O Flamengo também deve oferecer algo em torno de R$ 1 milhão por mês ao atleta e tem como trunfo o fato de o filho do meia, João, morar com a mãe no Rio.

Seja qual for seu destino, a volta de Ronaldinho ao Brasil está praticamente definida. Gaúcho decidiu abrir mão de ganhar mais no LA Galaxy, dos EUA, para ficar mais perto de seu sonho de jogar mais uma Copa - Mano Menezes, técnico do Brasil, disse que nos EUA ele não teria chance de ser convocado. Na Europa ninguém o quer.