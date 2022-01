Palmeiras, Flamengo e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira pela 2ª fase da Copinha

Os últimos oito classificados para a 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior serão conhecidos nesta quinta-feira. Vasco, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo entram em campo para tentarem confirmar o favoritismo.

Em busca do seu primeiro título na competição, o Palmeiras precisa superar mais uma vez a ausência de Endrick, contra o Mauá, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP). Revelação alviverde, o jovem de 15 anos testou positivo para a covid-19.

Comandando pelo ex-jogador Alex, ídolo no rival Palmeiras, o São Paulo vem crescendo de produção a cada jogo e defende os 100% de aproveitamento contra o EC São Bernardo, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

Liderado pelo atacante Figueiredo, artilheiro da Copinha com seis gols, o Vasco também venceu os três jogos que fez até aqui e mede forças diante do Joinville, no estádio Municipal Santana do Parnaíba, em Santana do Parnaíba.

Com muitas baixas depois que jogadores foram chamados para participarem da pré-temporada com os profissionais, o Flamengo tem pela frente o Náutico, na Arena Barueri, em Barueri.

Outros dois grandes clubes que entram em campo nesta quinta-feira, Internacional e Cruzeiro terão jogos difíceis contra Flamengo-SP e Red Bull Bragantino, respectivamente.

Confira os jogos desta quinta-feira:

11 horas

São Bernardo-SP x Iape-MA

Londrina-PR x São Caetano-SP

Vasco-RJ x Joinville-SC

Atlético-GO x Água Santa-SP

11h30

Coritiba-PR x Juventus-SP

15 horas

Desportivo Brasil-SP x Ceará-CE

ABC-RN x Retrô-PE

Avaí-SC x Portuguesa-SP

Palmeiras-SP x Mauá-SP

Ibrachina-SP x Oeste-SP

Canaã-BA x Real Brasília-DF

17h15

Cruzeiro-MG x Red Bull Bragantino-SP

18 horas

Audax-SP x SKA Brasil-SP

19h30

Internacional-RS x Flamengo-SP

Flamengo-RJ x Náutico-PE

21h45

São Paulo-SP x EC São Bernardo-SPV