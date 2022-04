Palmeiras tem quatro jogadores entre os mais valiosos do País e Gabigol lidera a lista; veja Top 10

Celeiro de craques para todo o mundo, o Brasil terá seu principal campeonato nacional, o Brasileirão, se iniciando neste fim de semana. Candidatos ao título, Palmeiras e Flamengo dispõem de alguns dos jogadores mais valiosos do País. Enquanto o time paulista tem quatro atletas no Top 10, o rubro-negro carioca pode dizer que tem o jogador mais caro da lista, Gabigol, com o passe estimado em 26 milhões de euros (R$ 134 milhões na cotação atual).

Os números são do Transfermarkt, site especializado nos números do mercado da bola. Aos 25 anos, Gabigol é o ídolo de uma nova geração vitoriosa do Flamengo, tendo conquistado uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil e três Estaduais. O atacante desembarcou na Gávea em 2019, em um acordo por empréstimo com a Inter de Milão. No ano seguinte, os cariocas desembolsaram 18 milhões de euros (R$ 83,5 milhões na cotação da época) para assinar em definitivo com o jogador por cinco anos.

Na segunda colocação da lista aparece o volante Danilo, xodó da torcida palmeirense. Com apenas 20 anos, o jogador esbanja maturidade com os pés, parecendo um veterano em campo. É peça fundamental no time de Abel Ferreira na construção de jogadas, surgindo como arma surpresa no ataque. Com um valor de mercado estipulado em 22 milhões de euros (R$ 114,3), é frequentemente ventilado na seleção brasileira e aguarda uma chance.

Fechando o pódio, o uruguaio Arrascaeta é o único entre os dez mais valiosos com vaga praticamente garantida na Copa do Catar. Assim como Gabigol, o meia-atacante de 27 anos goza de idolatria da torcida do Flamengo pelas grandes atuações e títulos conquistados desde 2019, quando chegou ao clube. Para tirar o jogador do Rio de Janeiro seria necessária uma oferta na casa dos 17 milhões de euros (R$ 83 milhões).

Vivendo momentos distintos, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, e o volante Patrick de Paula, do Botafogo, aparecem na quarta e quinta posição, respectivamente, ambos valendo 14 milhões de euros (R$ 72,7 milhões). Enquanto Arana é titular absoluto do atual campeão brasileiro e corre por fora na briga por uma vaga no grupo que Tite levará ao Catar, Patrick de Paula busca um recomeço no alvinegro carioca após início meteórico no Palmeiras. É a contratação mais cara da história do clube do Rio.

Outros três jogadores do Palmeiras figuram no Top 10, sendo dois deles titulares absolutos. Dudu, o mais velho entre os dez, aparece em oitavo. Raphael Veiga, um dos herois do bicampeonato da Libertadores sobre o Flamengo, surge em nono, com . O outro nome é o da joia Gabriel Veron, de apenas 19 anos — e o mais novo da lista. Os três aparecem avaliados em 12 milhões de euros (R$ 62 milhões).

Veja o Top 10 dos jogadores mais valiosos do Brasileirão