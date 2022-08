Palmeiras só empata com Flamengo reserva, mas segue com oito pontos na liderança do Brasileirão

Palmeiras e Flamengo empataram em 1 a 1, neste domingo, no Allianz Parque, em jogo com cara de final antecipada do Brasileirão. A equipe carioca foi com o time reserva a campo e saiu na frente do placar, com Victor Hugo, mas Raphael Veiga igualou o placar na segunda etapa. O Palmeiras segue líder da competição, com 49 pontos, e o Flamengo caiu para terceiro lugar, sendo ultrapassado pelo Fluminense na tabela.

No início do duelo entre duas equipes que disputam o título do Brasileirão e também da Libertadores, o time paulista controlava mais a posse de bola, mas não conseguia sair da marcação rubro-negra.

Leia Também Colegas de Pietra Medeiros recebem notícia de sua morte após jogo e são consoladas em quadra

Aos poucos, o time carioca saiu para o jogo e levou perigo. Aos 29 minutos, o lateral Ayrton Lucas cruzou da linha de fundo e o jovem Victor Hugo testou livre para abrir o placar. O que se viu no primeiro tempo entre dois times, que têm construído uma rivalidade nos últimos anos, foi um clima morno para uma partida considerada importante na reta final do Brasileirão. O Palmeiras pouco agrediu o Flamengo e foi travado pelo organizado sistema defensivo do adversário.

Na volta do intervalo, o time da casa pouco mudou na sua estratégia para sair de campo com a vitória. Rony aproveitou um recuo errado do zagueiro Pablo e quase empatou a partida, mas o goleiro Santos fez grande defesa.

Depois, Raphael Veiga balançou a rede, mas estava impedido no momento do lance. Aos 20, o meia bateu colocado da entrada da área e empatou o jogo em grande estilo para incendiar o Allianz Parque. Nos 15 minutos finais, os dois times passaram a ser um pouco mais conservadores para atacar, sem querer dar espaços ao adversário.

O Palmeiras só volta a campo no sábado e vai enfrentar o vice-líder Fluminense, no Maracanã, às 19h. Já o Flamengo visita o São Paulo, no Morumbi, na quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1X1 FLAMENGO

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Danilo (Gabriel Menino), Gustavo Scarpa e Raphael Veiga (Tabata); Rony (Flaco López) e Dudu (Wesley). Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO: Santos, Matheuzinho, David Luiz, Pablo, Ayrton Lucas; João Gomes (Vidal), Thiago Maia, Victor Hugo (Everton Ribeiro); Everton Cebolinha (Gabigol), Marinho (Pedro) e Lázaro (Arrascaeta). Técnico: Dorival Júnior.

Gols: Victor Hugo aos 29 minutos do primeiro tempo. Raphael Veiga aos 20 do segundo tempo.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).

Cartões amarelos: João Gomes, Vidal.

Público: 40.485 pessoas.

Renda: R$ 4.240.006,98.

Local: Allianz Parque.