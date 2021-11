Palmeiras x Flamengo: veja os protocolos para entrar no Uruguai e assistir à final da Libertadores

O torcedor de Palmeiras e Flamengo que vai acompanhar seu respectivo time na final da Libertadores em Montevidéu precisa conhecer os protocolos e procedimentos para entrar no país vizinho. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) tomou uma série de medidas para tentar fazer com que a partida transcorra da melhor forma no país-sede da decisão, em jogo único. Caravanas começam a deixar o Brasil nesta quarta com destino ao Uruguai. Muitos brasileiros já estão lá.

Há uma semana, a Conmebol divulgou em seu site os protocolos necessários para a ida de torcedores ao confronto deste sábado no Estádio Centenário, na capital uruguaia. O governo do Uruguai estabeleceu os requisitos e os documentos que devem estar à mão dos brasileiros e apresentados para a entrada no país e ainda para ter acesso ao estádio. A situação sanitária no Uruguai está sob controle e o país avança nas taxas de vacinação. Mesmo assim, as medidas de cuidado e prevenção pela pandemia da covid continuam valendo para locais e estrangeiros.

O Estadão reuniu uma série de medidas solicitadas para os torcedores brasileiros.

Quem pode e o que precisa para ver a final entre Palmeiras e Flamengo no Uruguai?

Pessoas acima de 12 anos Esquema completo de vacinação (com pelo menos 14 dias desde a última dose da vacina administrada). O torcedor terá de apresentar: Ingresso oficial Cédula de identidade com foto Carteira de vacinação

Crianças podem ir assistir a final da Libertadores no estádio Centenário?

Para ver a partida entre Palmeiras e Flamengo, crianças e adolescentes devem estar acompanhados por um adulto responsável. Os torcedores devem apresentar:

Ingresso oficial Cédula de identidade com foto

Em todos os casos de permanência por mais de 7 dias no Uruguai, o torcedor deve apresentar um novo teste RT-PCR (nasofaríngeo) e ele deve ser repetido no sétimo dia de entrada, cujo resultado deve ser negativo. Para maiores informações sobre como entrar no país, há uma página oficial do Governo do Uruguai com mais informações: https://www.gub.uy/ingreso-uruguay.

O que é preciso para entrar no Uruguai e ver a final da Libertadores?

Para entrar no Uruguai, os brasileiros devem ter em mãos alguns documentos, sem os quais eles terão dificuldades para passar nas barreiras até chegar ao estádio e imediações:

Contar com esquema completo de vacinação (reconhecido pelo país de origem). Vacinado/imunizado nos últimos nove meses antes do embarque ao país e tendo cumprido os respectivos períodos de espera para alcançar imunidade efetiva (pelo menos 14 dias antes do embarque). A caderneta com o esquema de vacinação emitido pela autoridade sanitária de seu país deve ser mostrada, certificando a vacinação e o cumprimento dos prazos. Deve contar com seguro de assistência com cobertura específica para covid-19. Teste RT-PCR (nasofaríngeo) negativo - realizado no máximo 72 horas antes do início da viagem. Apresentação de Declaração Jurada de Entrada no País: https://www.gub.uy/ingresa-uruguay-durante-emergencia-sanitaria

O que é preciso para menor de 18 anos entrar no Uruguai?

Poderão entrar no país crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, acompanhados por um adulto, sem a necessidade de terem sido vacinados/imunizados. Deverão contar com seguro de assistência médica com cobertura específica para covid-19. Teste RT-PCR (nasofaríngeo) negativo - realizado no máximo 72 horas antes do início da viagem. Apresentação de Declaração Jurada de Entrada no País: https://www.gub.uy/ingresa-uruguay-durante-emergencia-sanitaria

Requisitos para crianças com menos de 6 anos de idade entrar no Uruguai