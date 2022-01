Gabriel Menino testa positivo para covid e Palmeiras confirma 7º caso no elenco

O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira o sétimo caso de covid-19 em seu elenco, somente neste ano. O último que testou positivo para a doença foi o volante Gabriel Menino. Pouco antes dele, o atacante Deyverson também contraiu o vírus.

Os cinco primeiros a apresentar teste positivo para covid-19 foram o goleiro Weverton, os meio-campistas Patrick de Paula e Gustavo Scarpa e os atacantes Rafael Navarro e Breno Lopes. Estes casos foram detectados na quarta-feira, logo na reapresentação do elenco para iniciar a pré-temporada.

De acordo com o Palmeiras, todos os jogadores foram isolados assim que saíram os resultados dos testes. O clube não revelou se os atletas apresentam sintomas. Os atletas estão fazendo testes diários na Academia de Futebol neste retorno após o período de férias.

Sem contar com estes sete jogadores, a comissão técnica realizou trabalhos físicos e técnicos com o elenco nesta manhã. Como acontece desde quarta, o grupo também treinará no período da tarde. Pela manhã, houve atividades físicas e também com bola no gramado.

O treino foi marcado por uma "homenagem" dos jogadores a Dudu. Aniversariante do dia, o atacante completou 30 anos e foi alvo de ovadas. "O Dudu é um menino que todo mundo gosta e, como somos a família dele também, comemoramos o aniversário com uma brincadeira sadia. Quero desejar muita paz, saúde e que continue brilhando e nos ajudando", disse o zagueiro Luan.

O time comandado pelo técnico Abel Ferreira fará seu primeiro jogo oficial da temporada no dia 23 deste mês, contra o Novorizontino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.