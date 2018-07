Palmeiras ganha da Fiorentina em amistoso e alivia má fase

O Palmeiras que derrotou a Fiorentina por 2 a 1, em amistoso realizado no Pacaembu, nem de longe lembrou o time que perdeu seus últimos três jogos no Campeonato Brasileiro. Cheio de reservas (o técnico Ricardo Gareca poupou seis jogadores), o Alviverde mostrou bom futebol, sobretudo no primeiro tempo, e animou o seu torcedor para a sequência do Nacional - no domingo, também no Pacaembu, a equipe recebe o Bahia e busca a vitória para se afastar da zona do rebaixamento.

Com o triunfo, o Palmeiras ficou com o Troféu Julinho Botelho, em homenagem ao ex-jogador que atuou pelos dois clubes. A vitória também valeu ponto para Copa EuroAmericana, torneio amistoso que reúne clubes da América e da Europa. Os times de cada continente venceram quatro jogos e a última partida será disputada sábado, entre Universitário do Peru e Fiorentina.

Apesar de os times levarem a campo muitos reservas, a partida foi de bom nível e bastante movimentada. A Fiorentina começou melhor e, com maior posse de bola, conseguia ficar mais tempo no campo do ataque. O Palmeiras tentava pressionar a saída de bola do time italiano, mas enfrentou dificuldades para encaixar a marcação no início do jogo.

Nesse cenário, quem criou a primeira chance de gol foi a Fiorentina Após boa troca de passes, Babacar recebeu sozinho dentro da área, de frente para o gol, mas chutou para fora.

Já o Palmeiras, quando teve chance, não vacilou. Aos 13 minutos, Victor Luis soltou a bomba de fora da área, sem chances para o goleiro Neto.

Chamava a atenção o posicionamento da defesa do Palmeiras, que atuou mais avançada, e assim, diminuía o campo de ação da Fiorentina. No ataque, Allione, que chegou ao clube na segunda-feira, esteve longe de fazer uma grande atuação, mas mostrou que pode dar qualidade à equipe quando ganhar ritmo e entrosamento. Aberto pela direita, ele foi bastante participativo e criou boas jogadas.

Quem acabou roubando a cena foi Leandro, que marcou um belo gol aos 35 minutos. O atacante arrancou em velocidade pela esquerda, passou pelo marcador e tocou com estilo no canto - vaiado pela torcida antes do gol, ele não comemorou.

No segundo tempo, o técnico da Fiorentina, Vincenzo Montella fez três substituições em apenas dez minutos. E o time italiano não demorou para começar a jogar melhor.

Aos 18 minutos, Rossi fez ótimo lançamento para Pasqual, que acertou a trave esquerda de Fábio. O gol da Fiorentina veio aos 27. Babacar arrancou pelo meio e tocou para Rossi, que bateu rasteiro na saída de Fábio.

Fechado na defesa, o Alviverde não conseguia sair no contra-ataque e só se defendia. O Palmeiras, que parecia que venceria com tranquilidade, passava sufoco, mas conseguiu se segurar até o apito final.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 2 X 1 FIORENTINA

PALMEIRAS - Fábio; Weldinho, Wellington (Victorino), Marcelo Oliveira e Victor Luis; Josimar, Wesley (Léo Cunha), Mendieta (Bernardo) e Allione (Mazinho); Leandro e Érik (Patrick Vieira). Técnico: Ricardo Gareca.

FIORENTINA - Neto; Tomovic, Hegazi, Savic e Pasqual; Bakic (Piccini), Lazzari (Vargas) e Matias Fernandes (Vecino); Ilicic (Rossi), Joaquín (Pizarro) e Babacar. Técnico: Vincenzo Montella.

GOLS - Victor Luis, aos 13, e Leandro, aos 35 minutos do primeiro tempo; Rossi, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Pasqual e Pizarro.

RENDA - R$ 921.192,50.

PÚBLICO - 20.285 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.