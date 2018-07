Palmeiras ganha disputa com Santos e contrata Régis

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação de mais um reforço para a próxima temporada. O meia Régis, de 23 anos, que estava no Sport, chega por empréstimo de um ano após ser um dos destaques do time pernambucano. O Santos também tinha interesse no jogador, que foi formado no São Paulo, mas nunca foi aproveitado pelo clube do Morumbi.

"Uma grande parte da minha família é palmeirense e isso pesou bastante, já que queria realizar o sonho deles. Hoje estou aqui, realizando o sonho deles e, claro, o meu também. Meus familiares estão muito contentes e torcendo para que eu possa fazer um grande trabalho aqui", disse o jogador, em entrevista ao site do Palmeiras.

"O Palmeiras tem uma grande estrutura e estou realmente muito feliz por ter acertado. Espero corresponder dentro de campo", completou o novo meia palmeirense, que também já defendeu Paulista, América-RN e Chapecoense.

Régis é o terceiro reforço oficial confirmado pelo Palmeiras. Antes, o clube tinha acertado com o goleiro Vagner e com o zagueiro Roger Carvalho. O volante Rodrigo também está certo, mas ainda não confirmado de forma oficial. O meia Moisés e o volante Jean também devem acertar nos próximos dias.