Palmeiras ganha do Atlético-PR por 1 a 0 no Pacaembu

SÃO PAULO - Em seu reencontro com um adversário da Série A do futebol brasileiro após quase quatro meses - a última vez tinha sido diante do Santos nas quartas de final do Paulistão -, o Palmeiras mostrou força e derrotou o Atlético-PR por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, o atual campeão da competição depende apenas de um empate no jogo de volta, semana que vem, em Curitiba, para garantir a classificação.

O duelo desta quarta-feira foi entre dois times que vivem ótima fase. Líder isolado da Série B, o Palmeiras já soma 12 jogos de invencibilidade, com 11 vitórias e um empate. E o Atlético-PR, atualmente o quinto colocado no Brasileirão, não perdia desde que o técnico Vágner Mancini assumiu o cargo - eram 10 partidas sem derrota.

O técnico Gilson Kleina planejava escalar o Palmeiras com três atacantes, mas foi obrigado a mudar os planos porque Leandro sentiu dores antes do jogo. Assim, o volante Charles foi mantido e Ananias atuou na frente ao lado de Alan Kardec. Do outro lado, Vágner Mancini resolveu poupar o veterano meia Paulo Baier, de 38 anos, por desgaste físico.

Mesmo sem os três atacantes pretendidos por Gilson Kleina, o Palmeiras começou o jogo no ataque. Logo aos três minutos, quando muitos torcedores ainda nem tinham entrado no Pacaembu, talvez atrasados pelo trânsito do horário em São Paulo, saiu o gol da vitória palmeirense. Em cobrança de escanteio de Mendieta, Vilson cabeceou para fazer 1 a 0.

Embalado pelo gol, o Palmeiras quase ampliou aos sete minutos, quando Juninho apareceu livre na área, mas deu uma furada incrível. Aos poucos, porém, o Atlético-PR conseguiu equilibrar o jogo. Aos 22, por exemplo, Marcelo aproveitou falha de marcação de Márcio Araújo para ficar sozinho diante do goleiro Fernando Prass, mas chutou para fora.

A resposta palmeirense foi aos 25 minutos, com Alan Kardec, que teve a bola na entrada da área e também chutou para fora. Com chances para os dois lados, o Atlético-PR voltou a ameaçar aos 34, quando Delatorre exigiu uma ótima defesa de Fernando Prass. Assim, o primeiro tempo terminou mesmo com a vantagem do Palmeiras no placar.

Em busca do empate, o Atlético-PR voltou melhor no segundo tempo. O time paranaense teve boa chance com Everton aos sete minutos, que parou em boa defesa de Fernando Prass. Quase marcou o gol aos 19, quando Ederson bateu cruzado e a bola saiu raspando a trave. E ainda desperdiçou ótima oportunidade aos 24, após Delatorre chutar para fora.

Apesar dos sustos que sofreu com as investidas ofensivas do Atlético-PR, o Palmeiras soube controlar o jogo na parte final do segundo tempo. E ainda teve uma ótima chance aos 40 minutos, quando Mendieta fez linda tabela com Alan Kardec e chutou fraco na hora de marcar o gol. Assim, a partida terminou mesmo com vitória palmeirense de 1 a 0.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 X 0 ATLÉTICO-PR

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Juninho (Ronny); Márcio Araújo, Charles (Eguren), Wesley e Mendieta; Ananias (Serginho) e Alan Kardec. Técnico: Gilson Kleina.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo (Jonas), Manoel, Luiz Alberto e Pedro Botelho; João Paulo, Zezinho, Everton e Elias (Ederson); Marcelo e Delattorre (Felipe). Técnico: Vágner Mancini.

GOL - Vilson, aos três minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Zezinho, Everton, Jonas, Mendieta, Eguren e Alan Kardec.

RENDA - R$ 801.315,00.

PÚBLICO - 20.856 pagantes (21.935 no total).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.