Palmeiras ganha do Botafogo-SP com dois gols do atacante Leandro

SÃO PAULO - Com dois gols do atacante Leandro, o Palmeiras ganhou do Botafogo por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, pela 13.ª rodada do Paulistão. Foi o décimo jogo seguido sem derrota palmeirense no campeonato estadual, o que dá mais tranquilidade ao trabalho do técnico Gilson Kleina.

A sequência positiva de 10 jogos, com cinco vitórias e cinco empates, leva o Palmeiras aos 24 pontos no Paulistão, ultrapassando o próprio Botafogo, que fica com 22. Assim, os dois times continuam dentro do G8, o grupo dos oito melhores do campeonato, que avançam para a próxima fase.

Além de conseguir a vitória e manter a série invicta, o Palmeiras descobriu um novo artilheiro nesta quarta-feira. Em seu quinto jogo com a camisa palmeirense, sendo o primeiro como titular, Leandro já soma quatro gols marcados, mostrando que pode ocupar o lugar que era do argentino Barcos.

O Palmeiras deu sorte de fazer o gol logo no começo da partida. Reforço que veio do Grêmio na troca envolvendo Barcos e teve a sua primeira chance como titular, Leandro se livrou da marcação na entrada da área e chutou forte, contando ainda com a falha do goleiro Rafael para fazer 1 a 0.

A vantagem no placar deu tranquilidade. Mas, com quatro volantes no meio - Márcio Araújo, Léo Gago e Charles ficaram mais na marcação, enquanto Wesley estava livre para armar o ataque -, o Palmeiras não conseguia levar muito perigo ao adversário. Do outro lado, faltava ousadia para o Botafogo.

Depois da sorte de abrir o placar logo no começo, graças a uma falha do goleiro, o Palmeiras deu azar de perder dois jogadores por contusão ainda no primeiro tempo. O zagueiro Henrique saiu aos 33 minutos, para a entrada do estreante André Luiz, e o atacante Kléber foi substituído por Caio aos 35.

Apesar de dominar o jogo, o Palmeiras não levava perigo. Assim, o Botafogo começou a criar coragem. Aos 39 minutos, o atacante Nunes apareceu sozinho na área, mas cabeceou para fora, perdendo grande chance. E aos 43, Fernando Prass fez boa defesa na cobrança de falta do meia Danilo Bueno.

No começo do segundo tempo, o Palmeiras voltou pressionando. E, depois de criar duas boas oportunidades, aproveitou um novo vacilo do adversário para ampliar. Logo aos dois minutos, a defesa do Botafogo falhou mais uma vez e a bola sobrou para Leandro, que chutou forte para marcar o segundo.

Com a confortável vantagem no placar, o Palmeiras diminuiu um pouco o ritmo. Apostou no toque de bola, para tentar administrar o jogo. Como o Botafogo se aventurou mais no ataque, a torcida palmeirense levou alguns sustos, mas o confronto no Pacaembu terminou mesmo nos 2 a 0.

PALMEIRAS 2 X 0 BOTAFOGO

PALMEIRAS - Fernando Prass; Weldinho, Vilson, Henrique (André Luiz) e Juninho; Charles (Patrick Vieira), Márcio Araújo, Léo Gago e Wesley; Leandro e Kleber (Caio). Técnico: Gilson Kleina.

BOTAFOGO - Rafael; Igor, César Gaúcho e Preto Costa; Daniel Borges, Zé Antônio (André), Gilmak, Danilo Bueno (Otacílio Neto) e Fábio Gama; Francis (Douglas Packer) e Nunes. Técnico - Marcelo Veiga.

GOLS - Leandro, aos cinco minutos do primeiro tempo; Leandro, aos dois minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Aurélio Santanna Martins.

CARTÃO AMARELO - Charles, Weldinho, Léo Gago, Danilo Bueno e André.

RENDA - R$ 109.575,00.

PÚBLICO - 4.160 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.