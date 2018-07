Palmeiras ganha em Joinville e abre vantagem na ponta

JOINVILLE - Sem brilho, mas com muita raça, o Palmeiras trilha o seu caminho de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o time alviverde bateu o Joinville por 1 a 0, em Santa Catarina, pela 15.ª rodada, e aumentou para 10 jogos a sua série invicta na Série B (nove vitórias e um empate). A equipe lidera a competição com 37 pontos e abriu 12 de vantagem para o quinto colocado, o América-MG.

Sem Valdivia, Alan Kardec, Vinícius e Eguren, o Palmeiras optou por um jogo mais físico do que técnico e o lance que definiu a partida ocorreu logo aos cinco minutos. Após cruzamento de Juninho, Mendieta empurrou Carlos Alberto, o árbitro ignorou a falta e, de joelho, o paraguaio mandou a bola para o fundo da rede.

Debaixo de chuva e com o gramado pesado, o Palmeiras se armou na defesa e, assim, segurava as investidas do Joinville e o goleiro Fernando Prass era pouco incomodado. Apenas aos 20 minutos é que a equipe catarinense atacou com perigo. Marcelo Costa cobrou falta, a bola foi desviada e, com Fernando Prass já no chão, Vilson conseguiu impedir o gol.

Em busca do empate, o Joinville dava espaço para o contra-ataque do Palmeiras, que teve duas boas oportunidades para fazer o segundo gol antes do intervalo. Na melhor delas, aos 29 minutos, Leandro carregou a bola e deixou Wesley na cara do gol, mas o volante chutou para fora.

No segundo tempo, o time catarinense voltou com mais posse de bola, mas não chegava a pressionar o Palmeiras. Assim como na etapa inicial, o time alviverde teve boas chances no contragolpe, porém faltava eficiência ao time paulista.

O jogo ficou mais pegado. O Joinville só conseguia levar algum perigo no jogo aéreo. A bola ficava presa na faixa central do campo e os dois times pouco criavam. Melhor para o Palmeiras, que soube administrar o placar até o final.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 0 x 1 PALMEIRAS

JOINVILLE - Ivan; Eduardo (Ricardinho), Sandro, Rafael (Diego Jussani) e Rafinha; Augusto Recife, Carlos Alberto, Wellington Bruno e Marcelo Costa (Ronaldo); Edigar Junio e Lima. Técnico: Ricardo Drubscky.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Mendieta (Felipe Menezes); Leandro (Caio) e Ananias. Técnico: Gilson Kleina>

GOL - Mendieta, aos 5 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lima (Joinville); Ananias (Palmeiras).

ÁRBITRO - Fabrício Neves Correa (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).