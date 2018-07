Palmeiras ganha em Santo André e fica em vantagem na Copa do Brasil

SANTO ANDRÉ - O Palmeiras ficou em vantagem para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo jogando fora de casa, derrotou o Santo André por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Estádio Bruno José Daniel, e poderá até perder por 1 a 0 no jogo de volta, no dia 21 de abril, no Pacaembu.

Diante de um adversário que já está rebaixado para a segunda divisão do Paulistão, o Palmeiras conseguiu uma vitória relativamente tranquila nesta quarta-feira. Assim, o líder do campeonato estadual ampliou a sua série invicta, somando agora 15 jogos sem derrota - são 11 vitórias e quatro empates.

No primeiro tempo, o Palmeiras dominou completamente o jogo. Destaque para Valdivia, que deu ritmo ao time com passes precisos. Mesmo assim, o ataque teve dificuldades na hora de concluir. Do outro lado, o assustado Santo André não teve forças para sair da defesa, sem ameaçar o goleiro Deola.

O gol saiu na primeira grande chance palmeirense. Aos 22 minutos, Kléber bateu pênalti sofrido por ele mesmo e, aproveitando o rebote após defesa do goleiro Neneca, tocou para o fundo das redes. Depois disso, o Palmeiras ainda aumentou seu domínio, mas continuou falhando na hora da conclusão.

Enquanto o recém-contratado atacante Wellington Paulista estava sentado no banco, aguardando a chance para estrear, faltava contundência ao ataque palmeirense. Aos 40 minutos, por exemplo, Luan subiu sozinho dentro da área e ainda teve tempo para deslocar o goleiro, mas cabeceou a bola para fora.

Na segunda etapa, o Santo André voltou melhor: aos 30 segundos, Aloísio obrigou o goleiro Deola a fazer uma boa defesa. Mas, logo depois, o jogo foi paralisado, quando gás lacrimogêneo supostamente lançado fora do estádio invadiu o gramado, fazendo com que alguns jogadores passassem mal.

Depois de cerca de cinco minutos de paralisação, para que o gás lacrimogêneo pudesse se dissipar, o jogo recomeçou. Com tudo normalizado, o Palmeiras voltou a dominar. Aos 23 minutos, Luan sofreu pênalti. E Kléber foi novamente para a cobrança, mas, dessa vez, Neneca conseguiu fazer a defesa.

Ao defender o pênalti, o goleiro mandou a bola para escanteio. E na cobrança, aos 24 minutos, saiu o segundo gol palmeirense. Marcos Assunção bateu, Thiago Heleno cabeceou e Neneca espalmou a bola, mandando-a no travessão. Aí, Kléber aproveitou o rebote para se redimir e fazer 2 a 0 para o Palmeiras.

Com a vitória praticamente garantida, o técnico Luiz Felipe Scolari tirou um cansado Valdivia para promover a estreia de Wellington Paulista. Mas foi o Santo André quem conseguiu marcar. Em falta cobrada na área, o zagueiro Anderson fez aos 43 minutos, diminuindo a vantagem palmeirense.

SANTO ANDRÉ - 1 - Neneca; Marcelo Godri, Sandoval e Anderson; Alex Silva, Wallax, Magno (Vitor Hugo), Aloísio e Dênis (Juan Felipe); Richely e Igor (Borebi). Técnico: Sandro Gaúcho.

PALMEIRAS - 2 - Deola; Cicinho, Danilo, Thiago Heleno e Rivaldo; Marcos Assunção (Chico), Márcio Araújo, Tinga e Valdivia (Wellington Paulista); Luan e Kléber (João Vitor). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Gols - Kléber, aos 22 minutos do primeiro tempo; Kléber, aos 24, e Anderson, aos 43 minutos do segundo tempo. Árbitro - Guilherme Cereta de Lima. Cartões amarelos - Magno, Dênis, Alex Silva, Borebi, Sandoval e Marcelo Godri. Cartão vermelho - Vitor Hugo. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

