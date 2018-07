Palmeiras ganha exposição com camisas históricas em shopping

SÃO PAULO - Parte das comemorações do centenário do Palmeiras, a Academia Store, loja oficial do clube, começou nesta segunda-feira no Shopping SP Market, na Zona Sul de São Paulo, uma exposição que mostra imagens de 100 camisas do clube ao longo da história. A exibição vai até o dia 31 de agosto e terá 16 diferentes modelos por mês expostos na loja - exceto agosto, que terá apenas 20 peças.

Em agosto, as 100 peças serão expostas na frente da loja e os posters das camisas serão sorteados para clientes que comprarem acima de R$ 200 de mercadorias dentro da loja. O aniversário do clube é dia 26 de agosto.

"A exposição é um presente para o torcedor palmeirense que terá a oportunidade de rever 100 camisas muito importantes para o clube, além de ter a chance de levá-las para casa. Iniciamos as ações nesta loja e pretendemos expandi-las nas demais unidades da rede", disse Rafael Bedin, gerente de marketing da Meltex Franchising.