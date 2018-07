Palmeiras ganha, respira e afunda o Botafogo na lanterna

Após meses de tensão, o Palmeiras pode finalmente respirar um pouco mais aliviado e voltar a ver uma luz no fim do túnel. A equipe alviverde derrotou o Botafogo por 1 a 0, no Maracanã, e saiu de campo com motivos para comemorar, mas com parcimônia, já que o time ainda corre riscos no Campeonato Brasileiro

Henrique fez mais um gol e chegou aos 13 na competição, mostrando que vai brigar pela artilharia com Marcelo Moreno, do Cruzeiro. Fernando Prass, após mais de cinco meses se recuperando de lesão, voltou e foi bem. Desde o dia 18 de maio a equipe não vencia dois jogos seguidos. Na rodada passada, derrotou a Chapecoense.

Tudo isso dá moral para um elenco fraco, mas voluntarioso, e que tem pela frente uma sequência de dois clássicos (Santos e Corinthians) e duas equipes que brigam na parte de cima da tabela (Cruzeiro e Grêmio). Um descuido do time alviverde pode fazer com que toda a tormenta volte. Por esse motivo, a cautela é fundamental.

A vitória de ontem não foi fácil. As duas equipes entraram em campo com formações idênticas. Três volantes, um meia centralizado, um atacante na ponta e um mais centralizado. Essa igualdade tática fez com que os dois times não tivessem muitas dificuldades para marcar o adversário. Por isso, o primeiro tempo teve poucas emoções na maior parte do tempo.

À medida que o relógio girava, Valdivia entrava no jogo. O chileno fez o Palmeiras sair do marasmo que se tornou hábito nas últimas partidas. Aliás, o meia é quem destoa do restante do time em relação a fazer algo diferente em campo. Seja para o bem ou para o mal. Depois de insistir em jogadas pela esquerda, sem êxito, o Alviverde resolveu mudar de lado e as jogadas começaram a surgir.

Dos pés do chileno saíram as principais jogadas nos primeiros 46 minutos de jogo. A melhor delas foi um cruzamento na cabeça de Cristaldo, que exigiu boa defesa de Helton Leite.

Faro de artilheiro. No segundo tempo, o técnico Dorival Júnior colocou Leandro no lugar de Cristaldo e a mudança surtiu efeito rápido. Logo aos quatro minutos, o reserva salvou uma bola que sairia pela linha de fundo, passou para Valdivia, que mesmo marcado, achou Henrique na área. O artilheiro recebeu e, com um rápido giro, bateu sem chances para Helton.

O gol fez com que o Palmeiras tirasse um pouco o pé do acelerador e tentasse administrar o resultado muito cedo. O Botafogo foi para cima, mas sua colocação na tabela e a crise que se instalou no clube ajudam a explicar a dificuldade do time em campo para criar boas chances.

Já o Palmeiras jogava nos contra-ataques e quase teve a chance de matar o jogo com Leandro, após mais uma bela jogada de Valdivia. O atacante chutou por cima do gol.

Aos 36, o torcedor palmeirense levou um susto. Fernando Prass fez grande defesa em chute de Rogério e caiu com a mão no cotovelo direito, que o tirou dos gramados por pouco mais de cinco meses. Mas após alguns minutos de tratamento, o experiente goleiro voltou ao jogo e mostrou que estava bem.

Nos minutos finais, Dorival resolveu fechar de vez o time e colocou o estreante Washington no lugar de Wesley. O objetivo era fechar ainda mais o time e tentar fazer o tempo passar para garantir mais um resultado positivo e dias de tranquilidade para trabalhar.

Ontem, Marcelo Oliveira levou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Grêmio.