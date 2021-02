Palmeiras ganha torcida especial do Fluminense por título da Copa do Brasil

Palmeiras e Grêmio decidem nos próximos dois domingos o título da Copa do Brasil da temporada 2020. O jogo de ida acontece em Porto Alegre, às 21h. A volta será realizada no Allianz Parque, às 18h. Palmeirenses e gremistas estarão acompanhados de outras torcidas que ficarão de olho no destino do título.

Assim como o Palmeiras, Grêmio e Fluminense têm vaga garantida na Libertadores 2021. Contudo, ainda não está definida a fase em que as equipes tricolores iniciarão suas trajetórias no principal torneio continental.

Caso o Grêmio seja campeão da Copa do Brasil, os porto-alegrenses ficam com a vaga na fase de grupos, empurrando o Fluminense para a fase prévia da Libertadores. Mas, se o Palmeiras ficar com o título, o cenário se inverte: será a equipe carioca a dona da posição na fase de grupos, e os gremistas terão de passar pelos duelos mata-mata antes de chegar aos grupos do torneio. Por isso, a preferência do time de Roger Machado pelo triunfo alviverde.

Sabendo da dificuldade de encarar um mata-mata logo no início de uma temporada, tendo pouco tempo de descanso desde o fim do Brasileirão, os jogadores do Fluminense elogiam o desempenho da equipe, mas não escondem a prefrência pela vaga na fase de grupos.

"Parabéns para todo mundo. Está todo mundo aqui com certeza no íntimo, inclusive nossos familiares, com muito orgulho da gente. Vamos comemorar esse G-5 e agora torcer para o Palmeiras", disse o atacante Fred, em vídeo divulgado nas redes sociais do Fluminense sobre os bastidores da última rodada do Campeonato Brasileiro, em que a equipe das Laranjeiras superou o Fortaleza, por 2 a 0.

A equipe brasileira que ficar com a vaga na fase prévia terá de enfrentar a equipe peruana do Ayacucho, que atuará no estádio do Real Garcilaso, em Cusco, que fica a 3.400 metros de altitude. O primeiro jogo será em território brasileiro, e a volta, no Peru. Caso se classifique sobre a equipe peruana, Fluminense ou Grêmio precisarão ainda superar Unión Española, do Chile, ou Independiente del Valle, do Equador.

A outra equipe brasileira que precisará passar pela pré-Libertadores é o Santos. A equipe da Vila Belmiro enfrenta na primeira fase o Deportivo Lara, da Venezuela. Caso avance, o próximo adversário sai do duelo entre Universidad de Chile e San Lorenzo, da Argentina.

Quem também pode se beneficiar em caso de título do Palmeiras na Copa do Brasil é o São Paulo. A equipe do Morumbi já está garantida na fase de grupos da Libertadores. Porém, caso o Grêmio precise disputar a fase prévia, o São Paulo poderá herdar a posição de cabeça de chave do torneio. Isso pode representar fugir de equipes mais fortes logo no início da competição, como River Plate e Boca Juniors.

O São Paulo também terá de aguardar a distribuição das últimas vagas para o Uruguai. Se Nacional e Peñarol se classificarem, independentemente do resultado da Copa do Brasil, a equipe tricolor ficará no Pote 2 do torneio, junto ao campeão da Copa Sul-Americana, Defensa y Justicia, e os brasileiros Internacional e Atlético-MG.