Palmeiras garante ponta com empate e avança na Copinha

Único dos grandes paulistas que nunca foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras deu um passo importante na competição neste domingo, 11. Com um empate por 0 a 0 com a Internacional-SP, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, o time da capital garantiu a liderança do Grupo J e, consequentemente, a classificação para a próxima fase.

Com o empate, os dois times terminaram a fase de grupos com sete pontos, mas por ter um saldo de gols superior, sete contra três, o Palmeiras terminou na frente. Agora, o time da capital enfrenta o Ceará, que garantiu a classificação no Grupo I ao derrotar a Ferroviária-CE por 2 a 1, em Araraquara. O clube de Limeira espera outros resultados, mas muito provavelmente deve conseguir a classificação pelo índice técnico.

Debaixo da chuva que afetou Limeira na tarde deste domingo, o Palmeiras não conseguiu furar a boa defesa da Internacional e acabou apenas administrando o resultado a seu favor para conseguir o empate.

Mais cedo, no outro jogo do Grupo J, o Murici-AL bateu a Desportiva-ES por 3 a 2 e garantiu a terceira colocação, com três pontos. O time capixaba não pontuou.

CEARÁ TAMBÉM AVANÇA Pelo Grupo I, o Ceará conseguiu a classificação ao bater a Ferroviária por 2 a 1. Ele chegou aos mesmos sete pontos do Gama, que derrotou o Monte Azul por 3 a 2, mas levou a vantagem no saldo de gols: quatro contra dois.

Assim, o time do Distrito Federal aguarda outros resultados para saber se consegue a classificação pelo índice técnico.