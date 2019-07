Palmeiras goleia a Chapecoense e garante acesso à elite do Brasileiro Feminino

O Palmeiras confirmou neste domingo seu acesso para a elite do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol em 2020. Em Vinhedo, cidade do interior paulista onde atualmente a sua equipe profissional das mulheres manda as suas partidas, o time goleou a Chapecoense por 5 a 1 e se garantiu na semifinal da Série A2 da competição.

No jogo de ida, as palmeirenses haviam vencido por 2 a 0. Os gols da vitória foram de Bianca, em cobranças de falta, Carla Nunes, de cabeça e rebote de pênalti, e Luana. Carla assumiu a artilharia do Brasileiro A2, com 13 bolas na rede - ao lado de Karina, do Grêmio.

Esta foi a nona vitória seguida do Palmeiras, que ostenta 100% de aproveitamento e tem a melhor campanha - o time sofreu neste domingo o seu primeiro gol na competição, e foi da goleira da Chapecoense em chutão para frente. A bola quicou no gramado e entrou.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam na semifinal. Pelos melhores números, o Palmeiras decide a vaga na final em casa. No outro confronto que valerá vaga na decisão, a disputa será entre Grêmio e Cruzeiro, que também asseguraram acesso à elite.

O Palmeiras volta à elite do Campeonato Brasileiro feminino depois de 19 anos. Em 2000, ano da única participação do clube nesta divisão, o time alviverde se sagrou vice-campeão nacional após decidir o título com a Portuguesa. O principal feito alviverde na modalidade é um título paulista, conquistado em 2001.