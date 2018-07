Palmeiras goleia ABC por 4 a 1 na volta ao Pacaembu

SÃO PAULO - Na volta ao Pacaembu, após quase dois meses sem jogar em São Paulo, o Palmeiras fez a festa da sua torcida na noite desta sexta-feira. Com uma atuação segura, conseguiu uma tranquila vitória sobre o lanterna ABC, por 4 a 1, e subiu para a segunda colocação da Série B do Brasileiro, agora com 18 pontos, apenas um atrás da líder Chapecoense, que joga neste sábado no complemento da oitava rodada.

O Palmeiras não jogava no Pacaembu desde o dia 14 de maio, quando foi eliminado pelo Tijuana nas oitavas de final da Libertadores. Depois disso, precisou cumprir a suspensão de quatro jogos na Série B, mandando suas partidas longe de São Paulo - atuou em Itu e Presidente Prudente. Na volta para a capital paulista, a torcida compareceu em bom número ao estádio e empurrou o time para a vitória.

Finalmente livre das contusões musculares, o meia chileno Valdivia foi titular pelo segundo jogo seguido e mostrou novamente ser muito importante para o time do Palmeiras. Assim como tinha acontecido na goleada de 4 a 0 sobre o Oeste na rodada passada, ele comandou as principais ações ofensivas nesta sexta-feira. Pior para o ABC, que segue na lanterna da Série B, com apenas dois pontos somados.

O ABC só assustou nos minutos iniciais do jogo. Aos três, por exemplo, Lino subiu sozinho na área, mas cabeceou para fora. E aos oito, Rodrigo Santos chutou forte, ameaçando o goleiro Fernando Prass. Depois disso, porém, o domínio foi palmeirense. O primeiro gol saiu aos 19, após uma boa trama de ataque de Valdivia com Leandro, que tocou para Wesley bater cruzado, sem chance de defesa.

O segundo gol não demorou para sair, novamente em boa trama do ataque. Aos 23 minutos, Leandro tocou para Wesley, que, por sua vez, rolou para Luís Felipe chutar forte. A finalização do lateral enganou o goleiro Lopes, que esperava um cruzamento para o meio da área. Assim, o Palmeiras abriu 2 a 0 no placar. Aos 32, quase saiu outro, em linda jogada de Valdivia que Juninho desperdiçou.

Assim como aconteceu na primeira etapa, o ABC assustou nos minutos iniciais do segundo tempo. Aos 12, Pingo quase marcou para o time potiguar. Mas o Palmeiras não demorou para retomar o controle da partida no Pacaembu. Em ótimo passe de Wesley, Charles saiu na cara do goleiro Lopes e sofreu pênalti. Vinícius cobrou com categoria, aos 17, e ampliou a vantagem palmeirense para 3 a 0.

Quando o resultado já estava garantido, a torcida palmeirense ainda foi premiada com o gol mais bonito da noite. Após lançamento de Vinícius, Serginho matou a bola com categoria e, na saída do goleiro, deu um lindo toque por cobertura, fazendo 4 a 0. Nos acréscimos, Gilcimar ainda descontou para o ABC. Mas o saldo do Palmeiras na retomada da Série B, após a paralisação na Copa das Confederações, é extremamente positivo: duas vitórias, oito gols marcados e apenas um sofrido.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 4 x 1 ABC

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luís Felipe, André Luiz, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Charles (Mendieta), Wesley e Valdivia (Caio); Vinícius e Leandro (Serginho). Técnico: Gilson Kleina.

ABC - Lopes; Renato, Flávio Boaventura, Lino e Guto; Bileu, Edson, Rodrigo Santos (Thiaguinho) e Tony (Gilcimar); Erick Flores e Pingo. Técnico: Waldemar Lemos.

GOLS - Wesley, aos 19, e Luís Felipe, aos 23 minutos do primeiro tempo; Vinicius (pênalti), aos 17, Serginho, aos 30, e Gilcimar, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antonio Denival de Morais (PR).

CARTÕES AMARELOS - Bileu, Henrique, Flávio Boaventura e Lopes.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 24.438 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).