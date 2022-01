Palmeiras goleia e avança à 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Os paulistas mostraram força, na tarde desta quinta-feira, e se classificaram à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaque para o Palmeiras, que deslanchou no segundo tempo e goleou o Mauá, carimbando o passaporte, assim como Desportivo Brasil, Portuguesa e Oeste.

Em Diadema, o Palmeiras teve dificuldades na primeira etapa, mas ainda assim abriu o marcador com Fabinho, de cabeça. No segundo tempo, o time da capital deslanchou e goleou o Mauá por 4 a 0. Garcia, Vitinho e Kevin completaram a festa do invicto Palmeiras, que medirá forças diante do Atlético-GO na terceira fase.

Leia Também Vasco passeia mais uma vez, goleia o Joinville e avança à 3ª fase da Copa SP

Em Porto Feliz, o Desportivo Brasil precisou de poucos minutos para vencer o Ceará, por 2 a 0, e garantir a classificação. Giovanny Morais abriu o marcador aos 4 minutos e David Braga completou aos 19 minutos da primeira etapa. Agora, o Desportivo Brasil vai encarar o Iape.

Em Guarulhos, a Portuguesa também pegou sua vaga ao despachar o Avaí por 2 a 1. Yan, de pênalti, e Carlos anotaram os gols paulistas, enquanto Adiel fez para os catarinenses. A Portuguesa terá pela frente Internacional ou Flamengo-SP.

A surpresa do dia foi o Oeste que acabou com 100% da sensação Ibrachina. Se no tempo normal, os rivais empataram por 1 a 1 com gols de Ruan para os mandantes e Diogo para os visitantes, nos pênaltis o Oeste levou a melhor (5 a 4). O time de Barueri espera por Flamengo-RJ ou Náutico.

Em Jaguariúna, o Retrô-PE ganhou do ABC, por 2 a 1. Ruan Costa e Alencar fizeram os gols pernambucanos e Alisson anotou para os potiguares. O Retrô espera por Cruzeiro ou Bragantino. Em São Paulo, a vaga ficou com o baiano Canaã, algoz do Real-DF (2 a 1). Agora, o Canaã terá pela frente o Juventus.

Confira os jogos desta quinta-feira:

11 horas

São Bernardo-SP 0 x 2 Iape-MA

Londrina-PR 0 x 1 São Caetano-SP

Vasco-RJ 4 x 0 Joinville-SC

Atlético-GO 2 x 1 Água Santa-SP

11h30

Coritiba-PR 1 x 3 Juventus-SP

15 horas

Desportivo Brasil-SP 2 x 0 Ceará-CE

ABC-RN 1 x 2 Retrô-PE

Avaí-SC 1 x 2 Portuguesa-SP

Palmeiras-SP 4 x 0 Mauá-SP

Ibrachina-SP 1 (4) x (5) 1 Oeste-SP

Canaã-BA 2 x 1 Real Brasília-DF

17h15

Cruzeiro-MG x Red Bull Bragantino-SP

18 horas

Audax-SP x SKA Brasil-SP

19h30

Internacional-RS x Flamengo-SP

Flamengo-RJ x Náutico-PE

21h45

São Paulo-SP x EC São Bernardo-SPC