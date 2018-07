Palmeiras goleia e joga pelo empate para se classificar na Copinha

Se no profissional o Palmeiras não vem trazendo muitas alegrias ao seu torcedor, na 46.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior o clube não tem do que reclamar. Na noite desta quinta-feira, o time goleou o Murici-AL, por 6 a 1, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, e agora precisa de um empate com a Internacional-SP, na última rodada, para garantir a classificação para a próxima fase.

Com a vitória tranquila, o Palmeiras segue com 100% de aproveitamento e lidera o Grupo J, com seis pontos. Assim como o clube da capital, a Internacional-SP também tem seis pontos depois de bater a Desportiva-ES, por 1 a 0, mas está em segundo lugar devido ao saldo de gols: 7 a 2 para o Palmeiras.

Como Palmeiras e Internacional se enfrentam na última rodada, quem vencer garantirá a vaga. O empate privilegia o time da capital. Os resultados levaram Murici e Desportiva à eliminação.

O Palmeiras entrou em campo para decidir a partida ainda no primeiro tempo, mas levou um susto logo no primeiro minuto, quando Luidy abriu o placar para o Murici. A partir daí, entretanto, brilhou a estrela do atacante Christopher, que balançou as redes quatro vezes. Juninho e Matheus Sales completaram a goleada.

No mesmo horário, o Ceará bateu o Monte Azul-SP por 3 a 0, em Araraquara, pelo Grupo I, e o Noroeste venceu o Luverdense-MT por 2 a 0, no Grupo F.