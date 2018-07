Palmeiras goleia o Figueirense e continua 100% em casa

Jogar em casa tem sido um remédio infalível para o Palmeiras. Mais uma vez o antídoto não falhou nesta quinta-feira e, em domínio absoluto, a equipe goleou o Figueirense por 4 a 0 para reagir, após perder na última rodada, e recuperar a vantagem confortável na liderança do Campeonato Brasileiro. São três pontos a mais do que o Corinthians (25 a 22).

Desde a chegada do técnico Cuca, o time alviverde mantém 100% de aproveitamento no Allianz Parque, com oito vitórias e 22 gols marcados. A força da torcida se fez presente nesta quinta desde o começo do aquecimento, quando aos gritos de "Prass é seleção" os palmeirenses homenagearam o goleiro convocado para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

A missão ao entrar em campo era clara. O Figueirense não era o único adversário, pois a rodada valia a disputa direta com o Corinthians para manter a liderança tranquila no Brasileiro. A vitória alvinegra na quarta, sobre o América-MG, fez os dois rivais paulistas pernoitarem empatados em 22 pontos.

Como se tivesse de jogar um clássico, o Palmeiras começou o jogo com muita vontade. O apetite do time produziu um gol logo aos sete minutos, antes mesmo de parte dos torcedores vencerem o trânsito e chegarem ao Allianz Parque. Róger Guedes cruzou para Moisés, um dos melhores do time, cabecear no canto do goleiro.

O gol logo cedo fez o Palmeiras honrar o poderio no Allianz Parque. A pressão intensa da equipe, digna de quem trava uma disputa com o rival, fez o Figueirense mal passar do meio-campo. O trio formado por Dudu, Róger Guedes e Cleiton Xavier se movimentava para confundir os adversário. Atrás deles, Tchê Tchê desarmava com facilidade e, por não ter muitas preocupações defensivas, arriscava-se ao ataque.

O MLK É LISO! Confira o gol de Gabriel Jesus que ampliou o placar para 3 x 0. #AvantiPalestra #PALxFIG pic.twitter.com/EnZ5D3aA2M — SE Palmeiras (@SEPalmeiras) 30 de junho de 2016

Em uma destas investidas, ele rolou para Dudu fazer 2 a 0. Ainda antes deste novo gol o Palmeiras já tinha criado outras ocasiões de bastante perigo. A vitória tranquila ficou mais encaminhada com o terceiro gol. Zé Roberto cruzou para Gabriel Jesus cabecear e fazer 3 a 0 aos 10 minutos do segundo tempo.

O placar favorável liberou Cuca para dar oportunidade no segundo tempo para Lucas Barrios, atacante com quem teve polêmica dias atrás sobre as chances de atuar pelo time. O meia Vitinho, revelação das categorias de base, também entrou no jogo.

Os três gols de vantagem deram ao Palmeiras a comodidade de administrar o ritmo, pois o Figueirense não demonstrou reação e ainda levou o quarto. Mais uma vez Gabriel Jesus foi às redes, aos 45.

Ao torcedor a goleada foi a chance de apreciar outra vitória na arena. Nos minutos finais os 34 mil presentes entoaram o grito de "olé" e o canto de "festa no chiqueiro" para celebrar mais uma boa atuação da equipe.

BOLA NA REDE! Confira o gol de Dudu que ampliou o placar. Palmeiras 2 x 0 Figueirense. #AvantiPalestra #PALxFIG pic.twitter.com/EacREH2edr — SE Palmeiras (@SEPalmeiras) 30 de junho de 2016

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 4 x 0 FIGUEIRENSE

PALMEIRAS - Fernando Prass; João Pedro, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Tchê Tchê, Moisés (Matheus Sales) e Cleiton Xavier (Barrios); Róger Guedes, Dudu (Vitinho) e Gabriel Jesus. Técnico: Cuca.

FIGUEIRENSE - Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Marquinhos e Marquinhos Pedroso; Ferrugem (Jocinei), Jackson Caucaia, Bady, Ermel (Iago) e Dudu (Éverton Santos); Rafael Moura. Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOLS - Moisés, aos 7, e Dudu, aos 42 minutos do primeiro tempo. Gabriel Jesus, aos 10 e aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Gilberto Castro Junior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Moura, Róger Guedes.

RENDA - R$ 1.935.544,72.

PÚBLICO - 32.834 pagantes.

LOCAL - Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP).