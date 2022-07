Palmeiras: quem são e o que esperar dos atacantes gringos López e Merentiel

Tímidos em seu primeiro contato com a imprensa, mas à vontade com os companheiros, Miguel Merentiel e José Manuel López encerraram a espera da torcida do Palmeiras e de Abel Ferreira pelo tão desejado camisa 9. A espera por um centroavante foi tão longa que o clube contratou logo dois para a posição.

Mas o que esperar dos dois gringos contratados com a incumbência de aumentar o poder ofensivo de um time que cria muito, mas deixa de ganhar jogos, muitas vezes, por ser ineficiente na frente do goleiro adversário, como ocorreu na eliminação para o São Paulo nas oitavas da Copa do Brasil?

Entrega, dedicação, força, velocidade, oportunismo, potência no chute e precisão no cabeceio são alguns dos atributos dos atletas, que deram as duas credenciais na Academia de Futebol, onde foram apresentados na última terça-feira. "Gosto de fazer a diagonal no ataque, e ajudo para marcar", resumiu Merentiel.

O uruguaio de 26 anos, natural de Paysandú, cidade situada na fronteira com a Argentina, foi o primeiro a chegar. Apelidado por si próprio de "La Bestia" (a besta), o atleta treina na Academia de Futebol desde o fim de maio. Seu contrato tem vigência até 30 de junho de 2026 e ele foi comprado por cerca de R$ 7 milhões.

Um jogador moderno, que pode atuar como centroavante ou ao lado de um e com potência no chute tanto com a esquerda como com a direita, ele diz estar adaptado ao País e ao novo clube. Afirmou ter sido recebido "maravilhosamente" bem pelos companheiros. Assim que o interesse do Palmeiras em comprá-lo apareceu, o jogador foi consultar o compatriota Lucas Barrios, que atuou no clube entre 2015 e 2016.

"Quando o Palmeiras demonstrou interesse, a primeira coisa que fiz foi falar com Lucas Barrios, que estava no Defensa comigo. Ele falou muito bem do clube e das instalações que são de primeiro nível. Estou muito confortável", revelou.

Merentiel foi formado na base do Peñarol, do Uruguai. Passou pelo El Tanque Sisley, do mesmo país, antes de ir para a Espanha, onde defendeu Lorca e Valencia Mestalla. Chegou ao futebol argentino em 2018 para jogar pelo Godoy Cruz e, depois defendeu o Defensa y Justicia, pelo qual enfrentou o Palmeiras em duas ocasiões, nas finais da Recopa Sul-Americana de 2021, da qual seu antigo time foi campeão. Pelo time portenho, o centroavante de 1,76m marcou 27 gols em 79 partidas.

O atacante vestiu a camisa 9 e será o 22º atleta uruguaio na história a defender o Palmeiras. Seu plano é repetir o sucesso recente dos laterais Viña e Piquerez, seus compatriotas. Suas referências são Forlán, Suárez e Cavani, além de Ronaldo e Ronaldinho.

Mais caro da história

Natural da cidade de San Lorenzo, José Manuel López, 21 anos, é um "notável goleador", na descrição de seu antigo clube, o Lanús, no qual foi formado. O canhoto é considerado uma das principais revelações do futebol sul-americano e se tornou o atleta mais caro da história do Palmeiras. Ele custou, considerando taxas e impostos que o clube teve de pagar ao Lanús para viabilizar a transferência, cerca de R$ 70 milhões.

Nas redes sociais, o argentino empolgou a torcida pela competência nas finalizações em seus primeiros treinamentos na Academia de Futebol. Em uma das atividades, o atacante canhoto anotou cinco gols.

O Palmeiras é apenas o segundo clube da carreira do jovem, que será o 46º argentino a defender o clube. Ele deixou o Lanús sem ganhar títulos, mas se destacou no clube argentino a ponto de chamar a atenção do atual bicampeão continental. Seus gols indicam ser um eficiente finalizador, sobretudo pelo alto, com gols de cabeça em profusão. Com 1,88 de altura e boa capacidade técnica, a promessa argentina era observada pelo analistas do Palmeiras desde o início da temporada.

Na temporada passada, fez 14 gols em 37 partidas, números que lhe deram projeção nacional. O bom desempenho se manteve nesta temporada, com sete gols nos 19 jogos que disputou antes de desembarcar no Palmeiras. "Flaco" (magro) López disse que gostava de ver Rivaldo jogar. Apesar de ser centroavante, avaliou ter estilo semelhante ao do ex-camisa 10 da seleção brasileira.

"No futebol brasileiro há grandíssimos jogadores, está mais do que comprovado. Na Argentina, sempre observamos muito os jogadores brasileiros", disse o novo camisa 18 do Palmeiras.

López e Merentiel podem atuar juntos. Nessa configuração, o argentino seria o homem de referência e o uruguaio atuaria pelo lado. "No Lanús, atuei com mais um centroavante. O importante é estar preparado para o que precisar Abel e a equipe. Temos que pensar nisso", comentou o argentino.

A janela para inscrever novos atletas abre na segunda, 18, dia em que o Palmeiras enfrenta o Cuiabá no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Brasileirão. Os dois ainda não poderão estrear nesse jogo porque têm de ser regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF 24h antes da partida. A estreia, portanto, deve acontecer contra o América-MG, quinta-feira da próxima semana, dia 21, em Belo Horizonte.