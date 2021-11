Gustavo Gómez reclama da arbitragem em Fortaleza: 'Qual é o critério?'

Os jogadores do Palmeiras lamentaram a derrota para o Fortaleza por 1 a 0, neste sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas reclamaram dos critérios de arbitragem, que após revisão pelo VAR anulou um gol de Patrick de Paula no final da partida. "Meu pensamento é que quando é a favor de um time local o árbitro tem outro critério", reclamou o capitão Gustavo Gómez.

Na jogada, Patrick chutou da intermediária e o goleiro Marcelo Boeck não conseguiu defender. Só que Gómez estava na linha do chute, em posição irregular. O zagueiro do Palmeiras tirou a perna para deixar a bola passar, mas a arbitragem entendeu que ele teve participação na jogada e atrapalhou o goleiro do Fortaleza.

"Eu perguntei para o árbitro qual é o critério? Porque quando isso ocorreu no campo do Fluminense, aí validaram o gol em um lance parecido", continuou o defensor. Ele se refere a um gol do time carioca, marcado por Yago Felipe. O jogador chutou, Cazares estava em impedimento, se abaixou e a bola entrou. Na ocasião, o VAR nem foi chamado para revisar.

Além da frustração pelo resultado, o capitão palmeirense evitou falar sobre a final da Libertadores, até porque o Palmeiras ainda tem um jogo na terça-feira, contra o Atlético-MG, mas deve entrar em campo com reservas. "Temos de pensar jogo a jogo e vamos entrar em campo melhor maneira nesta partida em casa", disse.

Gómez também explicou a forte discussão que teve com o goleiro Weverton, pouco depois do gol do Fortaleza. "Foi um lance de jogo, o clima do jogo é assim, a gente quer ganhar, e eu queria reclamar como capitão que o Mayke estava no chão. Mas nosso time é experiente, conversamos no intervalo e está tudo certo", afirmou. "Infelizmente não conseguimos empatar."