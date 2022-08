Classificação do Palmeiras tem Scarpa 'enlouquecido' e filho de Dudu emocionado; assista

A classificação do Palmeiras à semifinal da Libertadores teve todos os requintes de emoção aos torcedores. Com um jogador a menos desde os 29 minutos da primeira etapa e perdendo Gustavo Scarpa, também por expulsão, a 10 minutos do fim do tempo regulamentar, a decisão desta quarta-feira levou a torcida palmeirense ao limite da emoção.

Por meio das redes sociais, diversos torcedores registraram seus sentimentos pela classificação da equipe, seja no Allianz Parque, estádio que a partida foi disputada, ou no sofá de casa. "Onde você estava no dia 10 de agosto de 2022?" é uma frase que, daqui a alguns anos, pode se tornar rotineira no imaginário palmeirense.

Leia Também Palmeiras chega à semifinal da Libertadores pela 3ª vez seguida com Abel e iguala marca de 1999/2001

Um desses casos, de emoção após a partida, é o de Heloísa. Torcedora do Palmeiras, ela passou a ir ao estádio e se apaixonar pelo clube por influência de seu pai, que se recupera de um AVC. Seguindo a tradição, fez o mesmo com seu sobrinho, que hoje já se tornou palmeirense fanático. Nesta quarta-feira, os três acompanharam, juntos, a partida contra o Atlético-MG. "Parabéns, pai! Parabéns! Você merece", exclamou Heloísa, abraçada a seu pai na cama, após a conversão do pênalti de Murilo.

Heloísa torce pro palmeiras por conta do seu pai, o seu sobrinho torce pro palmeiras e vai no estádio por influência dela. Hoje seu pai se recupera de um AVC grave e vê-lo sorrindo é minha maior alegria. Palmeiras de todas as gerações, todos juntos! Não é só futebol pic.twitter.com/NhqhF1gNCE — Marina Pinho (@mapiinho) August 11, 2022

"Vê-lo sorrindo é minha maior alegria. Palmeiras de todas as gerações, todos juntos! Não é só futebol", afirmou Marina Pinho, torcedora que divulgou o vídeo nas redes sociais.

Além desse registro, inúmeros vídeos de palmeirenses, no Allianz Parque, no momento da cobrança que deu a classificação da equipe à semifinal, circulam na internet. A euforia da torcida contrasta com a reação de Murilo, que demora alguns segundos para começar a comemorar.

A emoção de Pedro, filho mais novo do atacante Dudu, com a classificação do Palmeiras na Libertadores! Reprodução pic.twitter.com/8UQfWsdbeR — Goleada Info (@goleada_info) August 11, 2022

Pedro, filho mais novo do atacante Dudu, ídolo do Palmeiras, acompanhou de casa a partida e se emocionou com a classificação. Ajoelhado, a criança cai em lágrimas, corre pela casa e não esconde a alegria de ver seu time - e seu pai - classificado para a semifinal, pelo terceiro ano seguido.

Entre os jogadores, a emoção foi semelhante. Gustavo Scarpa, expulso aos 36 minutos do segundo tempo, acompanhou a decisão por pênaltis do vestiário. Com a classificação, o meia, que já está negociado para deixar o clube no fim do ano em direção ao Nottingham Forest, correu de um lado para o outro do vestiário palmeirense.

Scarpa reagindo aos 2 últimos pênaltis QUE IRADO! TV Palmeiras pic.twitter.com/NMTc4Llp3X — INFOS Palestra ⓟ (@Infos_palestra) August 11, 2022

Abel Ferreira não sabe ainda o que é ser eliminado da Libertadores desde que assumiu o comando da equipe. Com o Palmeiras, são 30 jogos, 22 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, com dois títulos da maior competição do continente. Antes dele, o Palmeiras tinha apenas a conquista de 1999, quando era comandado por Felipão.

Outra marca também foi alcançada com a classificação nesta quarta-feira: o Palmeiras igualou maior invencibilidade da história da Libertadores, justamente do Atlético-MG, que atingiu o número entre 2019 e 2022. Agora, a equipe de Abel Ferreira chega a 18 jogos sem perder no torneio. A última derrota foi para o Defensa y Justicia, na edição de 2021, por 4 a 3. Desde então, são 13 vitórias e cinco empates - sendo quatro destes para o Atlético-MG.