Palmeiras homenageará campeões da Libertadores de 1999 antes do jogo contra Avaí

O Palmeiras homenageará nesta quinta-feira os jogadores campeões da Libertadores de 1999. A celebração pelos 20 anos de uma das maiores conquistas do clube acontecerá antes da partida contra o Avaí, às 20h, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube informou que os ex-atletas entrarão em campo para receber a homenagem. No entanto, não deu detalhes sobre o que será feito. O telão do estádio provavelmente mostrará momentos marcantes da conquista. A única informação foi de que os ex-jogadores assistirão ao jogo juntos em um camarote reservado aos campeões.

O lembrança do título no duelo desta quinta-feira não será a primeira homenagem que o Palmeiras faz aos vencedores da competição continental. O clube produziu para este ano uma camisa azul celeste, com as mangas em branco e o escudo centralizado. A peça faz referência ao uniforme do goleiro Marcos utilizado em 1999.

Fizemos história, agora estamos prontos para escrever mais um capítulo #Palmeiras1999 pic.twitter.com/ZVeuSZ42bB — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 1, 2019

Marcos se firmou como titular do Palmeiras na campanha daquela Libertadores, vencida nos pênaltis na final contra o Deportivo Cali, da Colômbia, e que tinha o técnico Luiz Felipe Scolari no comando da equipe. "Dá para dizer tranquilamente que essa camisa mudou a minha vida e ajudou a mudar a história do Palmeiras, e de milhões de palmeirenses. Agora ela vai entrar em campo de novo", disse o ex-goleiro no vídeo de lançamento.

Há dez anos, o Palmeiras também lembrou da conquista. Na ocasião, receberam a homenagem os jogadores Alex, Júnior Baiano, Galeano, Velloso, Sérgio e Evair antes do jogo entre Palmeiras e Cruzeiro pelo Brasileirão.

O Palmeiras segue vivo na disputa pelo bicampeonato da competição. No torneio da atual temporada, o time alviverde garantiu a melhor campanha e enfrentará nas oitavas de final o Godoy Cruz. As partidas acontecerão depois da pausa da Copa América. A ida será dia 23 de julho na Argentina e a volta dia 30, no Allianz Parque.