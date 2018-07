Palmeiras ignora surra em páginas oficiais do clube na internet

O site oficial do Palmeiras na internet não menciona o resultado da equipe diante do Goiás: goleada por 6 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O site e o Twitter do clube não publicaram o placar elástico, que foi a pior derrota da equipe na história da competição nacional, mesmo resultado de uma surra sofrida para o Internacional, em 1981.

No site do Palmeiras, o relato da partida descreve apenas que o time teve mais posse de bola do que o adversário, pressionou o Goiás, mas foi surpreendido. "No entanto, nos contra-ataques, o Goiás marcou quatro vezes na primeira etapa", diz o texto. No conteúdo, há a menção ainda a outros dois gols ocorridos contra o Palmeiras no segundo tempo. O texto do jogo também não está publicado na página principal do site.

O Twitter oficial do Palmeiras costuma trazer o resultado parcial das partidas, mas neste domingo as únicas postagens sobre a derrota contaram o fim do primeiro tempo e o começo da segunda etapa. Depois disso, nada mais foi publicado e nenhuma postagem sobre o resultado da partida contra o Goiás foi ao ar.

O Palmeiras desembarcou em São Paulo na manhã desta segunda-feira. A comissão técnica temia protestos e optou por não passar pelo saguão do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O time se dirigiu à Academia de Futebol, onde faz treino fechado para a imprensa.