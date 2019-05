Palmeiras iguala sequência de invencibilidade da segunda academia de futebol

A vitória do Palmeiras sobre o Internacional por 1 a 0 marcou um grande feito para o atual elenco do time paulista. Com o resultado, a equipe atual chegou aos 26 jogos sem perder pelo Campeonato Brasileiro. O feito iguala o recorde da segunda academia de futebol comandada por Osvaldo Brandão, Ademir da Guia, Dudu e Leivinha, em 1972 e 1973, na mesma competição.

"Essas marcas são legais pelo fato de saber que o trabalho está sendo muito bem feito. Pela comissão técnica, diretoria, jogadores e torcedores. É um projeto que já vem sendo construído de alguns anos para cá e vem dando frutos e resultados. Só posso parabenizar todo elenco e diretoria", disse o capitão Bruno Henrique, responsável por erguer a taça do decacampeonato brasileiro em 2018.

O volante também fez questão de destacar a importância da vitória sobre a equipe gaúcha. "O jogo de hoje, se não foi o mais difícil do ano, foi um dos mais. (O Inter) É um time excelente, competitivo, e nosso time se comportou muito bem, brigou os 90 minutos. Estou muito feliz com a vitória."

Apenas duas equipes têm sequências de invencibilidade maiores que a do Palmeiras no Brasileirão: o Botafogo (entre 1977 e 1978), com 42 jogos, e o Santa Cruz (também entre 1977 e 1978), com 35. A última derrota da equipe alviverde no torneio foi contra o Fluminense, dia 25 de julho, em jogo que resultou na demissão do técnico Roger Machado.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, 8, no Allianz Parque, para enfrentar o San Lorenzo. A partida será a última da fase de grupos da Copa Libertadores. Com a classificação do Grupo F garantida, Luiz Felipe Scolari já adiantou que vai usar uma equipe bem modificada.