Palmeiras iguala série invicta histórica como visitante na Libertadores

Ao derrotar o Independiente Del Valle por 1 a 0 em Quito, no Equador, o Palmeiras alcançou mais uma marca histórica na Libertadores. O time alviverde chegou a 12 partidas de invencibilidade como visitante no torneio continental e igualou o feito do River Plate, que havia conseguido a façanha entre 2018 e 2019.

O Palmeiras não sabe o que é perder jogando fora de casa na Libertadores desde abril de 2019. Naquela ocasião, levou 1 a 0 do San Lorenzo, na Argentina. Desde então foram nove vitórias e três empates, além do título do ano passado contra o Santos, decidido em campo neutro, no Maracanã.

Na atual edição da Libertadores, o Palmeiras já realizou as três partidas como visitante na fase de grupos. Além de ganhar do Del Valle nesta terça, também superou o Universitário, no Peru, por 3 a 2, e o Defensa y Justicia, na Argentina, por 2 a 1. Depois do time alviverde, a equipe brasileira com a maior série invicta atuando fora é o Vasco, que obteve a marca entre 1998 e 2001.

Pulverizador de recordes na Libertadores, o Palmeiras atingiu outro feito importante, o de impor ao Del Valle a primeira derrota como mandante na história da Libertadores. Antes do duelo desta terça, os equatorianos haviam disputado 23 partidas em casa, com 15 vitórias e oito empates.

"Fizemos história aqui. Em sete edições que o Del Valle jogou, é a primeira vez perdendo como mandante. Ainda temos 12 jogos sem perder como visitante. É muito importante. Essas quatro vitórias nos dão muita confiança, além da chance de decidir em casa", ressaltou o meio-campista Raphael Veiga, autor do gol que garantiu o triunfo na altitude de Quito. "É muito importante, dá muita confiança para nós, na nossa campanha. Isso decide a nosso favor".

Já classificado às oitavas de final do torneio continental, o Palmeiras, líder do Grupo A, com 12 pontos e 100% de aproveitamento na competição, busca alcançar a melhor campanha da fase de grupos pelo quarto ano consecutivo. O próximo adversário será o Defensa y Justicia, terça-feira, no Allianz Parque. Antes disso, na sexta, às 19h30, o time de Abel Ferreira encara o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista Sicredi 2021.