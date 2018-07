Palmeiras inaugura busto de Oberdan Cattani na sede

O Palmeiras inaugurou nesta sexta-feira um busto em homenagem ao ex-goleiro Oberdan Cattani, que morreu ano passado e faria 96 anos nesta dia 12, e também oficializou a mudança do nome de um trecho da rua Turiaçu para rua Palestra Itália. O evento contou com a presença de políticos - entre outros, o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, além dos vereadores Nelo Rodolfo e Marquito -, dirigentes do clube e torcedores.

Primeiro, foi realizado a troca da placa da rua. O presidente Paulo Nobre discursou. "Hoje é um dia histórico para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Primeiro porque é 12 de junho, Dia da Paixão Palmeirense. Segundo porque é aniversário de Oberdan Cattani, um dos grandes jogadores da história. Agora, a cidade de São Paulo faz uma correção história, porque o Palestra Itália, fundado em 26 de agosto de 1914, foi violentado por motivos políticos e obrigado a mudar de nome. O Palestra, naquele 20 de setembro de 1942, morreu líder para nascer a Sociedade Esportiva Palmeiras, campeã. A cidade de São Paulo, hoje, faz essa homenagem, dando à rua o nome original do clube. É um presente para toda a comunidade italiana e para todos os palmeirenses", disse o dirigente, que em seguida puxou o pano verde que cobria a placa com o nome da rua Palestra Itália.

Em seguida, foi a vez da inauguração do busto de Oberdan, que vai ficar dentro do clube, ao lado das imagens de Junqueira, Waldemar Fiume e Ademir da Guia. "Em nome da família Cattani, agradeço de coração. Meu pai não está aqui de corpo, mas tenho certeza de que está entre nós. Era um dos maiores sonhos dele ter esse busto e conseguimos. Ele foi um grande homem", disse Walkyria Cattani, filha do ex-goleiro. Paulo Maluf, que é palmeirense, também discursou e homenageou Oberdan.

Ainda nesta sexta-feira, o Palmeiras apresenta o atacante Alecsandro. O clube tenta inscrevê-lo no BID para contar com o jogador na partida contra o Fluminense, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.