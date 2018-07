Palmeiras inaugura nova casa com uniforme comemorativo especial

O Palmeiras vai entrar em campo para enfrentar o Sport nesta quarta-feira, às 22h, no Allianz Parque, com um uniforme especial e comemorativo para celebrar a inauguração da nova casa alviverde. O grande destaque será a frase "O bom filho à casa torna" que estará escrito em torno do escudo do clube.

No total, foram quatro camisas oficiais lançadas pela Adidas, fornecedora de material esportivo do Palmeiras, neste ano, para celebrar o centenário do clube. Além disso, foram lançadas também coleções especiais, como camisas de treino, de viagem, trajes sociais com o símbolo do clube, dentre outros. A peça que celebrará a inauguração da nova arena deve custar R$ 249,90.

Além da camisa, outro evento organizado pela fornecedora de material esportivo é a instalação de um projetor que exibirá faixas com as cores da bandeira da Itália no céu enquanto o Palmeiras estiver em campo, seja no Allianz Parque ou fora de casa.

Os canhão de luzes foram colocados na segunda-feira e serão inaugurados na quarta-feira. A peça contará com nomes de conselheiros, presidentes e diretores que fizeram parte da história do clube.