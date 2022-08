Site do Palmeiras volta ao ar e venda de ingressos para a Libertadores será retomada nesta sexta

O site de ingressos do Palmeiras (ingressospalmeiras.com.br) voltou ao ar, após passar por instabilidades e ataques hackers na quarta-feira. Com isso, a venda de ingressos para o público geral, que estava programada para se iniciar na quarta, para o confronto de volta com o Atlético Mineiro, pelas quartas de final da Libertadores, foi remarcada para esta sexta-feira, a partir das 10h (horário de Brasília).

Até o momento, 27.200 ingressos foram vendidos de forma antecipada, para sócios e membros do programa Avanti, do Palmeiras. Segundo a assessoria do clube, nenhum torcedor foi afetado pelos ataques ao sistema. Na quarta-feira, por meio das redes sociais, torcedores reclamaram do sistema do clube, que ficou fora do ar por quase 24 horas.

"Devido a tentativas de ataques hackers contra o site, a venda geral de ingressos para o jogo contra o Atlético-MG, pela Libertadores, foi adiada. Não houve danos ao sistema, que, por medida de segurança, foi retirado do ar", afirmou o clube em nota, divulgada em suas redes.

A venda de ingressos do Palmeiras será retomada nesta sexta-feira, para a partida que acontece na próxima quarta, contra o Atlético-MG. Além desse jogo, as entradas para o confronto com o Goiás no Allianz Parque, pelo Brasileirão, que acontece neste domingo às 10h (horário de Brasília) teve sua venda normalizada, após o site voltar ao ar.

A entrada mais barata para o jogo contra a equipe mineira custa R$ 180 (Gol Norte, onde ficam as uniformizadas), sem considerar descontos para membros do programa Avanti. A mais cara sai por R$ 400. As vendas, para os planos de associados, se iniciaram nesta segunda-feira, antes da queda do site.

No confronto de ida das quarta de final da Libertadores, disputado no Mineirão, o Palmeiras conquistou um empate de 2 a 2 com o Atlético-MG, após estar perdendo por dois gols de diferença. Murilo e Danilo marcaram os gols do time alviverde, enquanto Hulk, de pênalti, e Murilo (contra) os da equipe mineira. Com esse resultado, apenas a vitória garante as equipes nas semifinais da competição. Em caso de nova igualdade, a decisão será nas penalidades.