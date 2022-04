Palmeiras inicia caminhada na Copa do Brasil em busca do penta contra algoz de gigantes

O Palmeiras estreia na Copa do Brasil 2022 com o pensamento de tomar um rumo diferente neste ano do que trilhou na edição passada, quando caiu precocemente para o CBR. Assim como em 2021, nesta temporada, o time alviverde, um dos maiores campeões do torneio, com quatro títulos, começa sua jornada na terceira fase. O adversário é a modesta Juazeirense, da Bahia, e o primeiro duelo entre os dois será neste sábado, às 21h, na Arena Barueri.

A data e local do jogo não são os habituais levando em conta que as partidas de Copas são, geralmente, jogadas no meio da semana, e o Palmeiras manda seus compromissos no Allianz Parque. Ocorre que o duelo com o Flamengo, pela quarta rodada do Brasileirão, foi antecipado, o que fez a estreia alviverde na Copa do Brasil ser postergada. E a arena palmeirense não está disponível mais uma vez porque recebe o show da banda americana de rock Kiss neste sábado.

Campeão da mais democrática competição nacional quatro vezes (1998, 2012, 2015 e 2020), o Palmeiras dá valor ao torneio. Na edição passada, foi eliminado precocemente nos pênaltis para o CBR. Neste ano, quer, evidentemente, ir mais longe, como fez em 2020, quando ergueu a taça, já sob o comando de Abel Ferreira.

A Copa do Brasil, cabe lembrar, dá vaga à Libertadores ao campeão e paga a premiação mais alta do futebol nacional. Quem chegar à final e vencê-la leva R$ 60 milhões. O valor final do prêmio depende de quantas fases o vencedor do torneio participou e se ele integra o Grupo 1, 2 ou 3. O total pode chegar a R$ 79,5 milhões, quase R$ 10 milhões a mais do que foi pago ao Atlético-MG pelo título de 2021.

Rodízio mantido

É pouco provável que o time alviverde jogue com todos os titulares em Barueri. O rodízio em curso para atenuar o desgaste físico e mental do elenco devido à desgastante maratona de partidas continua. Por isso, nomes importantes do plantel serão preservados. Não se sabe quais, porém.

"Jogar no Palmeiras é assim, não tem folga, todo dia é focar em uma competição diferente. No sábado, é entrar concentrado e fazer uma boa estreia", resumiu o atacante Breno Lopes.

Existe a indicação de que Marcos Rocha, Zé Rafael, Dudu e Raphael Veiga estejam em campo. O quarteto sequer viajou ao Equador, onde o time ganhou do Emelec por 3 a 1 na última quarta-feira, pela Libertadores. Por outro lado, o goleiro Weverton e o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, dois dos líderes do elenco e que mais têm atuado nesta temporada, podem descansar.

Em grande fase, Gabriel Verón atuou nas últimas 13 partidas, sendo titular nas duas mais recentes, diante de Corinthians e Emelec. Por isso, pode também ser poupado. Em Guayaquil, o jovem encerrou longo jejum de gols e foi eleito o craque da vitória por 3 a 1 sobre os equatorianos.

Algoz de gigantes

A Juazeirense planeja deixar mais um gigante pelo caminho e embolsar R$ 3 milhões ao avançar de fase. O pequeno time baiano já foi algoz do Cruzeiro e Sport, em 2021, e neste ano surpreendeu o Vasco na fase anterior.

A equipe, presidida pelo deputado estadual baiano Roberto Carlos (PV) desde 2008, é forte especialmente em sua casa, mas não jogará lá na partida de volta. O duelo, marcado para o dia 11 de maio, terá como palco o Estádio do Café, em Londrina, por causa da limitação de público do Adauto Moraes, em Juazeiro.

PALMEIRAS X JUAZEIRENSE

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Gabriel Menino (Fabinho), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gabriel Veron (Wesley) e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

JUAZEIRENSE - Rodrigo Calaça; Dadinha, Eduardo, Werndell e Daniel; Waguinho, Patrick, Clebson e Nildo; Deysinho e Ian. Técnico: Barbosinha.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE)

HORÁRIO - 21h

LOCAL - Arena Barueri

TRANSMISSÃO - Premiere e SporTV