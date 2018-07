Palmeiras inicia Campeonato Paulista com vitória fora de casa

SÃO PAULO - O Palmeiras estreou com vitória no Campeonato Paulista de 2012. Em jogo disputado em Bragança Paulista, a equipe derrotou o Bragantino por 2 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada da competição estadual. Os gols do Palmeiras foram marcados pelo zagueiro Leandro Amaro e pelo atacante Maikon Leite. O Bragantino, que chegou a empatar a partida, marcou com o meia Wellington. O destaque do jogo foi o meia Valdivia, que não fez um grande primeiro tempo, mas foi fundamental para os palmeirenses vencerem na segunda etapa.

A equipe paulistana entrou em campo com poucas modificações em relação ao time que encerrou a temporada de 2011. O único novo jogador contratado que iniciou a partida em campo foi o lateral-esquerdo Juninho. Pelo lado dos desfalques, o goleiro Deola e o técnico Luiz Felipe Scolari ficaram de fora por causa de suspensão referente ainda ao campeonato do ano passado. O primeiro foi substituído por Bruno e o segundo pelo seu fiel escudeiro Flávio Murtosa.

Quanto ao Bragantino, em relação ao time que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2011, uma novidade foi o goleiro Rafael Santos, emprestado pelo Corinthians. O meia Fernando Gabriel e o atacante Giancarlo, vindos do Paraná, também estrearam.

JOGO

O Palmeiras não demorou para abrir o placar. Logo aos 6 minutos, depois de cobrança de escanteio de Marcos Assunção, o zagueiro Leandro Amaro cabeceou para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Rafael Santos: 1 a 0.

Depois do gol, o Bragantino pressionou bastante a equipe da capital paulista, com lances perigosos. A defesa palmeirense bateu cabeça algumas vezes, mas conseguiu evitar o empate.

Aos 9 minutos, em falta cobrada na área, o zagueiro André Astorga, sozinho e de frente para o gol, desviou a bola, mas ela foi para fora. Aos 14, Léo Jaime obrigou o goleiro Bruno a desviar com os pés a bola, que ainda bateu em Leandro Amaro e foi novamente para fora. Aos 23, o mesmo Léo Jaime recebeu a bola na área e chutou rente à trave de Bruno. Aos 25, após escanteio, Astorga cabeceou firme e obrigou o goleiro palmeirense a fazer uma ótima defesa.

Com Valdivia menos inspirado que o normal durante boa parte da primeira etapa, as poucas jogadas de contra-ataque do alviverde eram puxadas pelo lateral Cicinho. Aos poucos, a equipe paulistana conseguiu neutralizar o rival e quase chegou ao segundo gol aos 39 minutos, quando Luan cruzou bola rasteira e perigosa pela esquerda e o atacante Ricardo Bueno chegou atrasado.

Após o final do primeiro tempo, na saída para os vestiários, o meia Valdivia disse à imprensa que a equipe precisava manter a tranquilidade e controlar melhor o jogo, já que estava à frente no placar. O volante Márcio Araújo, por sua vez, afirmou que os jogadores altos do Bragantino deram trabalho para a defesa palmeirense e destacou que a equipe não poderia afrouxar a marcação.

Na volta para a segunda etapa, o Bragantino voltou a incomodar em busca do empate. Logo aos 3 minutos, depois de uma falta mal marcada pelo árbitro Leandro Bizzio Marinho na entrada da área, o meia Fernando Gabriel chutou forte no ângulo do gol de Bruno, que saltou e espalmou para a linha de fundo, em bela e importante defesa.

Aos 14 minutos, o lateral Cicinho derrubou Léo Jaime na área e o juiz marcou corretamente pênalti. No minuto seguinte, o meia Wellington cobrou no canto esquerdo de Bruno, que não conseguiu alcançar a bola, apesar de pular para o lado certo: 1 a 1.

Aos 17 minutos, o atacante Ricardo Bueno perdeu um gol incrível para o Palmeiras. Depois de grande jogada de Valdivia, ele recebeu a bola sozinho, de frente para o goleiro e chutou, de maneira bisonha, para fora, irritando a torcida alviverde, que estava atrás do gol.

Com Valdivia bem melhor em campo, a equipe de São Paulo voltou a ter uma chance importante aos 20 minutos. Depois de cobrança de falta de Marcos Assunção, o chileno escorou forte de cabeça para o gol, para grande defesa de Rafael Santos.

As jogadas intensas de perigo diminuíram nos minutos seguintes e os técnicos foram obrigados a mexer nas equipes. Do lado do Bragantino, o técnico Marcelo Veiga tirou Fernando Gabriel e Romarinho para as entradas de Júnior Lopes e de Paulo Roberto, respectivamente. Do lado do Palmeiras, Murtosa sacou Ricardo Bueno e Tinga e colocou, pela ordem, de Fernandão e Maikon Leite.

Aos 39 minutos, a troca do treinador palmeirense deu resultado. Em mais uma bela jogada de Valdivia, Maikon Leite aproveitou o cruzamento, tocou de cabeça para os fundos das redes e foi comemorar o gol no alambrado com a torcida alviverde, decretando o placar final da partida.

O próximo compromisso do alviverde no Campeonato Paulista será na próxima quarta-feira, no dia 25, contra a Portuguesa, no Pacaembu. O Bragantino, por sua vez, jogará no mesmo dia em Campinas, contra a Ponte Preta.

BRAGANTINO 1 x 2 PALMEIRAS

BRAGANTINO - Rafael Santos; Murilo Henrique, André Astorga e Luiz Henrique; Victor Ferraz, Serginho, Wellington, Fernando Gabriel (Júnior Lopes) e Léo Jaime; Romarinho (Paulo Roberto) e Giancarlo (Bruno). Técnico: Marcelo Veiga.

PALMEIRAS - Bruno; Cicinho, Henrique, Leandro Amaro e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Tinga (Maikon Leite) e Valdivia (Chico); Luan e Ricardo Bueno (Fernandão). Técnico: Flávio Murtosa.

Gols - Leandro Amaro, aos 6 minutos do primeiro tempo; Wellington, aos 15, e Maikon Leite, aos 39 do segundo.

Cartões amarelos - Wellington, Murilo Henrique, Serginho, Luiz Henrique, Paulo Roberto, André Astorga e Júnior Lopes (Bragantino); Cicinho, Leandro Amaro e Henrique (Palmeiras).

Árbitro - Leandro Bizzio Marinho.

Público - 8.180 pagantes.

Renda - R$ 240.986,00.

Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).