Palmeiras inicia na sexta venda de ingressos para final

SÃO PAULO - O Palmeiras vai iniciar nesta sexta-feira a venda de ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que acontece na quinta-feira da próxima semana, na Arena Barueri. Serão colocados à venda 30 mil ingressos que, se vendidos em sua totalidade, propiciarão novo recorde de público no estádio de Barueri.

A venda de ingressos inicialmente será exclusiva aos palmeirenses inscritos no programa de sócio-torcedor Avanti. O Palmeiras vai lançar um novo plano nesta quinta-feira e permitirá também aos novos associados a prioridade na compra de entradas.

De sexta-feira a domingo a venda será exclusiva para os associados ao Avanti, pela internet. Depois, na segunda-feira, os ingressos serão postos à venda para o torcedor comum, a partir das 10h, também via internet.

Uma carga de ingressos, porém, será reservada para a venda nas bilheterias do Palestra Itália, da Arena Barueri, e de outros quatro postos de venda (nas cidades do ABC e em Santana) na segunda-feira, também a partir das 10h.

A entrada mais barata, para o setor B, atrás do gol, custa R$ 50. As cadeiras inferior e central do setor C saem por R$ 90, enquanto as cadeiras inferior e superior do setor A custam, respectivamente, R$ 120 e R$ 150. Quem quiser ir de camarote deve desembolsar R$ 240.