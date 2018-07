Palmeiras inicia preparação para jogo com Goiás Poupados na partida contra o Atlético Mineiro no domingo, os titulares do Palmeiras não tiveram descanso na manhã desta segunda-feira. Focados no confronto com o Goiás, válido pelas semifinais da Copa Sul-Americana, que será disputado na quarta-feira, eles e os jogadores que não foram para Araraquara fizeram um trabalho físico na Academia de Futebol.