Palmeiras inicia preparação para jogo com o Atlético-MG com treino fechado

Após um dia de folga, o time do Palmeiras voltou aos treinamentos nesta terça-feira, na Academia de Futebol, visando o jogo de domingo, às 17h, no estádio Independência, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe realizou uma atividade fechada, sem a presença da imprensa, na parte da manhã.

De acordo com informações divulgadas pelo site oficial do Palmeiras, os jogadores participaram de exercícios físicos, além de trabalhos técnicos de marcação e aproximação no gramado da Academia de Futebol. O meio-campista Hyoran se exercitou na sala de musculação e no campo. O atacante Willian realizou movimentações apenas na parte interna do centro de excelência do clube.

Um novo treino está previsto para esta quarta-feira, às 15h30, em atividade novamente fechada para a imprensa. Os repórteres só poderão acompanhar o aquecimento dos jogadores.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o líder Palmeiras ganhou do Atlético-MG por 3 a 2, com gols de Moisés e Bruno Henrique (duas vezes), no Allianz Parque. O alviverde soma 66 pontos, contra 61 do Internacional, atual vice-líder.

Já o time atleticano é o sexto colocado da tabela, com 46 pontos, mesma pontuação de Santos e Cruzeiro, respectivos sétimo e oitavo pelos critérios de desempate. Santistas e atleticanos brigam por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, enquanto os cruzeirenses já asseguraram lugar no torneio continental por terem faturado o título da Copa do Brasil.