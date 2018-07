Palmeiras inicia preparação para semifinal com treino fechado nesta quarta

O primeiro dia de trabalho do Palmeiras depois da derrota para a Ponte Preta, por 3 a 0, será com privacidade e mistério. A equipe do técnico Eduardo Baptista se reapresenta nesta quarta-feira pela manhã na Academia de Futebol, onde vai treinar sem a presença dos jornalistas e sem possíveis pistas do que será preparado para o novo encontro com o adversário, no sábado.

O elenco teve dois dias de folga depois da derrota pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista. A pausa já estava prevista mesmo antes do jogo da tarde de domingo, em Campinas. A comissão técnica preferiu por dar um descanso maior aos atletas pela sequência de partidas. A derrota no estádio Moisés Lucarelli encerrou uma sequência de 11 jogos em 48 dias.

Apesar de tarefa de reverter a derrota por 3 a 0 no confronto de ida, o Palmeiras vai encontrar um ambiente de otimismo no Allianz Parque. A torcida comprou até a partida desta terça-feira 30 mil ingressos. Os preços variam entre R$ 100 e R$ 250. Neste ano a equipe ganhou por quatro gols de diferença em apenas uma ocasião, contra o Linense.