Palmeiras inicia sequência de 'finais' em duelo com o Vitória

Nos últimos dias o Palmeiras se fechou para balanço, discutiu, contratou um psicólogo e prometeu reformulações no elenco para evitar a queda para a Série B do Brasileiro. A partir desta quinta-feira é a vez de o time mostrar em campo para o torcedor o quanto essas mudanças podem contribuir para buscar contra o Vitória, no Pacaembu, a reabilitação depois da goleada e a queda para a lanterna.

Ter um confronto direto para se afastar da queda é o melhor teste para avaliar o poder de reação da equipe. A partida marca uma série de quatro confrontos contra adversários diretos contra o descenso (Vitória, Figueirense, Chapecoense e Botafogo). E pela postura demonstrada nos últimos dias, o Palmeiras indica ter mudanças em campo.

A derrota por 6 a 0 para o Goiás fez o Palmeiras mudar de hábitos. O técnico Dorival Junior fez dois treinos fechados, após ter afirmado antes da goleada no último domingo que não era adepto do segredo. "Até parece político, por prometer e não cumprir. Mas estive trabalhando em até três situações diferentes para pensar no jogo", afirmou.

A principal mudança na escalação é a volta de Valdivia. O chileno cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Flamengo, o que lhe rendeu multa em parte do salário.

O meia também promoveu uma mudança dentro do clube no começo desta semana. Por indicação dele, o Palmeiras contratou o recuperador físico José Amador, nascido em Cuba, e integrante da comissão técnica da seleção chilena na Copa do Mundo. O jogador credita a ele grande parte do êxito na recuperação das suas lesões. Amador chega para um intercâmbio no Palmeiras, onde terá ainda parte do salário pago pelo jogador.

Outra mudança na comissão técnica foi a contratação de um motivador para dar ao elenco autoconfiança e tranquilidade para o time. O psicólogo Lulinha Tavares já começou a trabalhar com os jogadores.

A diretoria também passou a falar abertamente em mudanças no elenco, com a saída de jogadores pouco utilizados e até mesmo a vinda de reforços emergenciais. "O único mercado possível, com exceção de atletas afastados de outros clubes, seriam as Séries B e C. É a possibilidade de se buscar um socorro para uma melhora da equipe", explicou o técnico.

Enquanto isso, Dorival precisa escalar o time remendado pelos desfalques. Com os volantes Eguren, Marcelo Oliveira e Wesley machucados, apenas dois jogadores da posição foram relacionados (Renato e Matheus Sales). Para o time titular, Juninho deve ser improvisado na função novamente.

No meio-campo a grande dúvida é quem será o substituto de Diogo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O favorito para a vaga é Bernardo. No último domingo o jogador voltou a ser relacionado para uma partida depois de dois meses, entrou no segundo tempo no Serrada Dourada e tem se destacado nos treinos, como nesta quarta-feira, quando teve bom aproveitamento nas cobranças de falta.

DESFALQUES

As duas mudanças do Vitória para enfrentar o Palmeiras são de jogadores que pertencem ao Alviverde. O volante Luiz Gustavo e o atacante Vinícius estão no clube nordestino por empréstimo e serão substituídos por Adriano e William Henrique. No restante, o técnico Ney Franco mantém a formação que bateu o Bahia no último domingo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X VITÓRIA

PALMEIRAS: Deola; João Pedro, Lúcio, Nathan e Victor Luís; Renato e Juninho; Bernardo, Valdivia e Mouche; Henrique. Técnico: Dorival Junior.

VITÓRIA: Fernández; Nino Paraíba, Roger Carvalho, Kadu e Juan; Adriano, Richarlyson, Luis Cáceres e Marcinho; William Henrique e Dinei. Técnico: Ney Franco.

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Local: Pacaembu

Horário: 19h30

Transmissão: Pay-per-view