Palmeiras inicia série contra ‘azarões’

Depois dos clássicos, os azarões. O Palmeiras inicia neste sábado, contra o Coritiba, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, a sequência de partidas contra times da metade de baixo da tabela. Se aparentemente os compromissos parecem mais fáceis, a preocupação do técnico Cuca é evitar que o relaxamento atrapalhe o time.

Ao contrário de rodadas anteriores, com clássicos paulistas e o confronto direto com o Flamengo, o Palmeiras terá jogos em que chega com o papel de amplo favorito. Hoje, são nove rodadas de invencibilidade diante de um Coritiba que luta para sair das posições perigosas, por estar perto da zona de rebaixamento. Cuca pregou simplicidade e a manutenção do estilo de jogo para não deixar o azarão tirar pontos do melhor mandante do Brasileiro.

“A receita é jogar o nosso ‘feijão com arroz’, bem básico. Temos de manter a regularidade que a gente vem tendo no campeonato. Vamos tentar manter esse índice de pontuação em torno de 65%”, disse.

Para o técnico, é mais difícil preparar o time para jogos em que o Palmeiras é amplo favorito. A concentração dos jogadores tende a ser automática antes de clássicos e menor para partidas com caráter menos decisivo, como a sequência futura da equipe.

O encontro com o Coritiba antecipa jogos contra dois times que estão na zona da rebaixamento, Santa Cruz, no Recife, e América-MG, em Belo Horizonte. Depois, o confronto será com o Cruzeiro, em Araraquara, para, no fim de semana seguinte, encarar em Florianópolis o Figueirense, outro habitante das quatro últimas posições.

O alerta do elenco se explica pelo Brasileiro de 2009, quando o título escapou exatamente em confrontos parecidos. O então líder Palmeiras perdeu pontos nas rodadas finais para quatro dos cinco últimos colocados na classificação.

“Vamos fazer de cada jogo uma decisão, como temos trabalhado até agora, para não cometer os enganos do campeonato. O Coritiba tem a luta dele, temos de ser o mais humildes e o mais simples possível dentro do jogo”, afirmou.

Para o atacante Dudu, o equilíbrio do campeonato impede o Palmeiras se sentir favorito. “O campeonato está muito disputado e precisamos continuar com a mesma concentração. Sábado (hoje) é um novo desafio e temos que ter muita atenção diante do Coritiba, que vem de uma vitória contra o Sport, fora de casa”, explicou. No meio de semana o time paranaense perdeu em casa por 2 a 1 pela Copa Sul-Americana para o Belgrano, da Argentina.

MISTÉRIO

Como de costume, Cuca escondeu a escalação do time. O Palmeiras retornou quinta-feira de João Pessoa, onde enfrentou o Botafogo (PB) pela Copa do Brasil, e só ontem voltou a treinar. A parte da atividade aberta à imprensa foi apenas um rachão. A dúvida é quem será o substituto do volante Gabriel, suspenso. Cuca apenas revelou que, por desconforto muscular, o zagueiro Edu Dracena e o meia Cleiton Xavier estão fora.

Após poupar os titulares da viagem à Paraíba, o treinador volta a escalar a força máxima. E na arena também vai contar com bastante apoio. Para o jogo com o Coritiba, a diretoria já vendeu 29 mil ingressos para o Allianz Parque. Dois setores da estão esgotados.

O técnico Paulo Cesar Carpegiani vai promover o retorno do lateral Juan ao Coritiba. O jogador foi poupado da partida anterior. O setor de criação tem como outra novidade a presença do venezuelano González, que tentará compensar o desfalque do atacante ex-Palmeiras Leandro. Ele terá de cumprir suspensão nesta rodada.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca, Tchê Tchê e Moisés; Erik, Dudu e Gabriel Jesus. Técnico: Cuca.

CORITIBA: Wilson; Walisson Maia, Bareiro, Juninho e Juan; João Paulo, Alan Santos, Yan e González; Evandro e Kazim. Técnico: P. C. Carpegiani.

Juiz: Caio Vieira (RN).

Local: Allianz Parque.

Horário: 16h.

TV: Pay-per-view.