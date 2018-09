Palmeiras inicia série fora de casa com teste no ataque contra o Bahia

O Palmeiras inicia neste domingo em Salvador uma sequência de quatro jogos fora de casa, na condição de visitante, embora isso não signifique um problema para o elenco, a não ser o desgaste com deslocamentos. Contra o Bahia, às 16h, pelo Brasileiro, o time confia no retrospecto do ano na casa do rival (71% de aproveitamento) e uma possível novidade no ataque para continuar nas primeiras posições.

Nos próximos dias o Palmeiras mal vai parar em São Paulo. Depois de enfrentar o Bahia, o elenco viaja ao Chile para compromisso pela Libertadores contra o Colo-Colo, quinta-feira. Na sequência, tem compromisso com o Sport, no Recife, e em Belo Horizonte, diante do Cruzeiro, pela Copa do Brasil – jogo de volta que vale vaga na final. Só no dia 30 a equipe volta a atuar como mandante, contra o Cruzeiro, mas pelo Brasileiro.

Atuar fora de casa não chega a assustar o time de Felipão, pelo contrário. Neste ano, o Palmeiras tem jogado melhor como visitante, com aproveitamento de 71% dos pontos. Já como mandante, o rendimento cai para 66%. O curioso é que nos 12 jogos desta passagem de Luiz Felipe Scolari, as duas derrotas (Cerro Porteño e Cruzeiro) foram em pleno Allianz Parque.

A sequência de viagens vai obrigar o elenco a rodar opções em campo. A tendência é a formação contra o Bahia ser parecida à usada o domingo passado, contra o Corinthians. "Pelo elenco que temos, não é fácil, mas temos qualidade para lutar pelas três competições (Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro). Lutaremos até o fim. Algumas são mata-mata e faremos de tudo para poder passar. São alguns meses para a gente focar totalmente", disse o meia Lucas Lima.

O problema para o técnico é definir o ataque. Com Deyverson suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Borja possivelmente a ser preservado para a partida da Libertadores, Felipão perdeu opções. O provável é que faça uma aposta em Papagaio, de 19 anos, que tem agradado nos treinos e sido chamado pelo treinador para ficar como reserva em algumas partidas.

"Tem de entrar com força total porque teremos bastante viagens, desgaste e podemos ter até lesões. Mas o nosso elenco está pronto para brigar pelas três competições", explicou Lucas Lima, um dos possíveis titulares em Salvador. Em terceiro lugar no Brasileiro, o Palmeiras pode assumir a liderança da competição se Inter e São Paulo perderem seus jogos.

O Bahia enfrentou o Palmeiras em outras três ocasiões neste ano e não venceu nenhuma. O time procura se manter distante da zona de rebaixamento. Três rivais diretos (Atlético-PR, Botafogo e Chapecoense) vão jogar como mandantes neste domingo.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X PALMEIRAS

BAHIA: Douglas; Nino, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Elton e Edigar Junio; Zé Rafael, Élber e Gilberto. Técnico: Enderson Moreira.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luís; Felipe Melo, Jean e Lucas Lima; Artur, Hyoran e Papagaio. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Juiz: Heber Roberto Lopes

Local: Fonte Nova (Salvador)

Horário: 16h

Na TV: Pay-per-view