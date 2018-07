Palmeiras inicia venda de cadeiras do antigo Palestra Itália

O Palmeiras colocou à venda em seus canais oficiais as cadeiras de sua velha casa, o Palestra Itália. Enquanto os torcedores aguardam pela inauguração do novo estádio, agora para setembro, é possível adquirir os antigos assentos em uma página da internet. Não é a primeira vez que um clube no Brasil dá a oportunidade para sua torcida de levar um pedaço do seu estádio "para casa".

As peças possuem selo de originalidade, numeração especial e são comercializadas apenas pela internet. Na página oficial do produto, também é possível conhecer algumas curiosidades sobre o Palestra Itália. O valor do assento é de R$ 379,90. As cadeiras serão entregues em uma embalagem Display, com certificado personalizado para que o torcedor do Palmeiras possa colocar o objeto em qualquer lugar de sua casa com conforto.

O estádio do Palmeiras foi inaugurado dia 21 de abril de 1917, sendo comprado pelo Palmeiras em 1920 e tendo sediado partidas do time até 2010, quando começou a ser demolido. Em 1999, o estádio do Palmeiras foi palco da conquista de um dos títulos mais importantes da história do clube, o da Copa Libertadores, garantido com a vitória nos pênaltis sobre Deportivo Cali, da Colômbia.

A última partida do estádio do Palmeiras foi em 9 de julho de 2010, quando o Palmeiras perdeu um amistoso para o Boca Juniors por 2 a 0. Em seguida, foi iniciada a obra de construção do Allianz Parque.