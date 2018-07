Palmeiras inicia venda de ingressos para decisão na arena

O Palmeiras inicia neste domingo, às 10h, a venda de ingressos para seus torcedores que quiserem assistir à decisão da Copa do Brasil contra o Santos, dia 2 de dezembro, no Allianz Parque. Como sempre acontece, a comercialização dos bilhetes está disponível inicialmente apenas para sócios do programa de sócios-torcedores Avanti. O ingresso mais barato sairá por R$ 150,00.

Os sócios-torcedores terão exclusividade na compra até segunda-feira, às 18h, quando o restante dos ingressos será colocado para venda ao público em geral. Entretanto, a expectativa é que todos os bilhetes sejam vendidos para os membros do Avanti.

Já os palmeirenses que quiserem acompanhar a primeira partida da final, na Vila Belmiro, poderão comprar as entradas a partir das 11h desta segunda-feira, nas bilheterias do Palmeiras. O preço é de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia). As vendas acontecerão até às 17h de segunda e depois continuará na terça, das 11h às 17h.

Em relação ao jogo na arena palmeirense, ainda não foi divulgada como será feita a venda das entradas para a torcida santista, algo que deve acontecer nos próximos dias.

Confira os valores dos ingressos para a torcida do Palmeiras:

Cadeira Gol Norte - R$ 150,00

Cadeira Superior - R$ 200,00

Cadeira Gol Sul - R$ 250,00

Cadeira Central Leste - R$ 350,00

Cadeira Central Oeste - R$ 400,00

Cadeira Superior Visitante - R$ 200,00