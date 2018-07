Palmeiras inova e apresenta patrocínio no meião

O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira o acerto com a Crefisa e com a FAM para que as duas empresas se tornem patrocinadoras exclusivas do uniforme do clube. A novidade ficou para o fato das marcas também aparecerem no shorts e no meião da equipe, totalizando um patrocínio de R$ 58 milhões, o maior da história do futebol brasileiro.

Com o acordo, a Prevent Senior e a Tim deixam de exibir suas marcas na camisa alviverde. "Vejo que a grandeza do clube soube agradar um grupo tão forte como a Crefisa e vejo que eles ainda se interessam mais no Palmeiras. Esse relacionamento entre Crefisa, FAM e Palmeiras vai acabar gerando a famosa era 'Crefisa no Palmeiras', que é um sonho não só do palmeirense, mas dos patrocinadores", disse o presidente do clube, Paulo Nobre.

A presidente da FAM, Leila Pereira, reforçou o interesse da empresa em investir no Palmeiras e demonstrou que a relação com o clube parece realmente ter as arestas aparadas.

"É uma honra podermos oficializar essa ampliação da parceria, e sempre acreditamos no projeto do Paulo (Nobre). É uma honra noticiar essa ampliação, que se trata do maior patrocínio do futebol brasileiro de todos os tempos. Fizemos isso porque acreditamos no gigantismo do Palmeiras e que tudo isso trouxe muita força para nossa marca. Fico feliz e orgulhosa", falou a empresária.

No ano passado, a relação entre Crefisa/FAM e Palmeiras ficou estremecida depois de Leila dar entrevistas criticando a atuação do time e algumas decisões de Paulo Nobre. O dirigente rebateu e disse que não tinha interesse em contar com a ajuda de terceiros para reforçar o time. De fato, os oito jogadores contratados no início da temporada chegaram sem auxílio financeiro das empresas.