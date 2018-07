Palmeiras inova e lança óculos de realidade virtual para o torcedor

A torcida do Palmeiras poderá comemorar mais um grande feito do clube na temporada. Agora, os fãs terão acesso aos jogos da equipe através de um óculos de realidade virtual, que apresenta imagens em 360 graus em um cenário de três dimensões.

Basta o torcedor encaixar o smartphone no óculos e sentir como se estivesse dentro do Allianz Parque. No estádio, o clube instalou um conjunto de câmeras em pontos fixos, assim, as partidas serão gravadas por todos os ângulos e disponibilizadas através de um aplicativo. "Entre torcedores e simpatizantes são mais de 20 milhões de palmeirenses. Se todos quisessem entrar em nosso estádio, isso só seria possível em muitos anos. A realidade virtual amplia a capacidade da arena e traz a experiência de estar dentro do Allianz Parque, com uma emoção muito parecida", destacou o presidente Paulo Nobre.

A técnologia de realidade virtual permite que o usuário acompanhe todos os detalhes do momento. No caso do futebol, a sensação é de ver as partidas atrás das placas de publicidade. É possível ver o gramado, os lances, e até, a festa da torcida. Os óculos serão vendidos por R$ 179 para sócios Avanti e R$ 199 para os demais palmeirenses. A compra pode ser feita pelo site oficial do clube.