Palmeiras inscreve apenas 18 no Paulistão e adia lista final

Com o maior elenco entre os grandes do Estado, o Palmeiras resolveu adiar a definição da lista de 28 jogadores que serão inscritos no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, antevéspera da estreia contra o Audax, o clube divulgou a relação inicial de inscritos, com apenas 18 nomes, incluindo apenas os atletas relacionados para jogar no sábado.

Desta forma, a comissão técnica, liderada por Oswaldo de Oliveira, tem até o dia 10 de fevereiro para indicar quais serão os outros 10 jogadores que completarão a relação final. Desses, um tem que ser goleiro, uma vez que, para a posição, o Palmeiras só relacionou Fernando Prass e Jailson nesse primeiro momento.

Da lista de 18 jogadores, dez são reforços: os laterais João Paulo, Zé Roberto e Lucas, os zagueiros Vitor Hugo e Jackson, os volantes Gabriel e Amaral, os meias Ryder e Robinho e o atacante Leandro Pereira.

Dudu e Alan Patrick só podem jogar pelo Palmeiras em fevereiro, uma vez que pertencem a clubes ucranianos e lá a janela de transferências só abre no dia 31 de janeiro. Victor Ramos, Andrei Girotto e Rafael Marques também não foram relacionados. Kevin está no departamento médico e Arouca ainda não assinou contrato.

Considerando os seis reforços que não foram relacionados para a estreia (Kelvin deve demorar a se recuperar) e a necessidade de incluir mais um goleiro, o Palmeiras só pode inscrever mais três jogadores que já eram do clube. Ayrton, Mendieta, Valdivia, Wellington, Nathan, Gabriel Jesus e João Pedro estão entre os que disputam vaga. Leandro e Mouche estão machucados.

CONFIRA A LISTA DE INSCRITOS PELO PALMEIRAS NO PAULISTÃO:

GOLEIROS - Fernando Prass e Jailson;

LATERAIS - João Paulo, Zé Roberto, Lucas e Victor Luis;

ZAGUEIROS - Vitor Hugo, Jackson e Tobio;

VOLANTES - Gabriel, Amaral e Renato;

MEIAS - Ryder, Allione e Robinho;

ATACANTES - Cristaldo, Leandro Pereira e Maikon Leite.