Palmeiras inscreve Juninho e Arthur Cabral nas vagas de Veiga e Carlos Eduardo

O Palmeiras promoveu nesta sexta-feira as duas mudanças possíveis na lista de inscritos do Campeonato Paulista. Na relação dos 26 nomes, o clube tirou o meia Raphael Veiga e o atacante Carlos Eduardo para incluir o zagueiro Juninho e o atacante Arthur Cabral. Os dois jogadores ainda não atuaram nesta temporada e podem ser novidades na equipe para o mata-mata da competição.

Juninho chegou ao Palmeiras em 2017, no ano passado foi emprestado ao Atlético-MG e retornou ao time em janeiro. Como o técnico Luiz Felipe Scolari identificou a necessidade de ter mais um zagueiro canhoto na equipe, decidiu incluir o defensor. "Estou muito feliz por estar na lista e poder ajudar a equipe junto com os meus companheiros. Agradeço a confiança do professor Felipão e estou muito motivado", disse.

Arthur veio do Ceará e se apresentou ao clube neste ano. O jogador passou o início de temporada em recuperação de um problema no púbis. "Fico muito feliz com a confiança do professor Felipão e de toda a comissão técnica. Venho trabalhando forte e espero poder contribuir com meus companheiros para que a gente busque esse título", comentou o atacante.

Os dois excluídos, Veiga e Carlos Eduardo, estão inscritos na Copa Libertadores e atuaram em algumas partidas da primeira fase do Estadual. Cada um deles marcou um gol. O atacante sofreu uma lesão no tornozelo e será desfalque pelos próximos dias, já o meia foi retirado da relação por opção técnica.

O Palmeiras inicia a campanha no mata-mata neste sábado, contra o Novorizontino, pelas quartas de final. A partida de volta será na terça-feira, no Pacaembu. Até o momento o treinador testou nesta temporada 30 atletas.

Confira a lista de inscritos:

Goleiros: Weverton, Fernando Prass e Jailson

Laterais: Mayke, Marcos Rocha, Diogo Barbosa e Victor Luís

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena, Gustavo Gómez, Luan e Juninho

Volantes: Bruno Henrique, Felipe Melo, Thiago Santos, Jean

Meias: Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Lucas Lima, Moisés

Atacantes: Deyverson, Dudu, Borja, Felipe Pires, Ricardo Goulart e Arthur Cabral