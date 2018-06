Palmeiras inscreve mais um jogador da base para a disputa do Paulista

O Palmeiras tem uma novidade à disposição para a disputa do Campeonato Paulista. A pedido do técnico Roger Machado, o clube inscreveu na competição nesta sexta-feira o atacante Fernando, de 18 anos, que foi promovido das categorias de base para reforçar a equipe apos o atacante Artur ter lesionado o tornozelo e precisar passar por cirurgia.

+ Clube deve trocar de fornecedor de material esportivo

+ Roger minimiza empate do Palmeiras e cita aprendizado

Fernando já trabalhou com o elenco profissional no ano passado e, inclusive, disputou uma partida contra o Vitória, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante trabalhou na Academia de Futebol nesta sexta e foi inscrito no Estadual entre as vagas para jogadores das categorias de base. A lista pode ser completada até o dia 23 e tem vagas ilimitadas.

O atacante fez cinco gols em sete jogos na Copa São Paulo deste ano. Roger revelou a escolha pela promoção dele ao time profissional nesta quinta-feira, depois do empate em 2 a 2 com o Linense, no Allianz Parque. O time se reapresentou nesta sexta à tarde. O trabalho teve no campo apenas a presença dos reservas.

A lista de jogadores da base é uma novidade no Estadual deste ano. Os clubes podem incluir nela jogadores nascidos a partir de 1997 vinculados à equipe há pelo menos um ano. Dentro dessa condição a diretoria havia inscrito o goleiro Fuzato e o atacante Artur.

Lesionado, Artur completou 20 anos nesta quinta, dia em que realizou a cirurgia no tornozelo direito. A previsão do Palmeiras é para o jogador retornar às atividades em até dois meses. "Logo estarei de volta! Agora é descansar e em breve começar a fisioterapia com toda dedicação e disciplina", escreveu o atacante em rede social. O técnico tinha como plano dar oportunidades a ele nos próximos jogos.