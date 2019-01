Palmeiras inscreve Moisés e Carlos Eduardo no Campeonato Paulista

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, terá mais dois jogadores à disposição para escalar o time para o jogo desta quarta-feira, contra o Botafogo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Como o clube inscreveu na disputa do Estadual mais dois jogadores nesta terça-feira, o meia Moisés e o atacante Carlos Eduardo agora estão aptos para entrarem em campo.

A equipe inscreveu inicialmente 21 atletas em vez dos 26, máximo permitido. As cinco vagas restantes serão preenchidas pouco a pouco. Uma delas, por exemplo, deve ser guardada para Ricardo Goulart. O reforço contratado na última semana se recupera de cirurgia no joelho direito e só deve voltar a atuar em fevereiro, data próxima ao limite para as inscrições, que é 1º de março.

Moisés e Carlos Eduardo treinaram nos últimos dias em uma possível formação titular montada por Felipão. Com dez jogadores, ele escalou um time na atividade na Academia de Futebol na tarde de segunda-feira com: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Moisés e Gustavo Scarpa; Carlos Eduardo, Felipe Pires e Deyverson.

O clube também incluiu na inscrição mais seis garotos da base. Esse grupo entrou para a chamada lista B, destinada a jovens das categorias de base. Não há limite de vagas para esse quesito. O atacante Yan já estava relacionado e agora ele terá a companhia do goleiro Matheus Teixeira, do lateral Luan Cândido, dos volantes Gabriel Menino e Patrick de Paula, do meia Gabriel Veron e do atacante Aníbal.

Já do elenco profissional do Palmeiras, nove jogadores continuam fora da inscrição na expectativa para entrarem em uma das três vagas faltantes. Estão nessa lista de espera o zagueiro Juninho, o lateral Fabiano, os volantes Jean e Matheus Fernandes, os meias Guerra, Hyoran e Raphael Veiga, mais os atacante Arthur Cabral e Ricardo Goulart.