Palmeiras inscreve no Paulista mais nove revelações da base

O Palmeiras incluiu mais nove jogadores das categorias da base na relação de inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. Neste ano o regulamento tem como novidade a existência de uma lista extra, específica para jogadores jovens e revelados no próprio clube, condição em que o técnico Roger Machado passa a contar agora com 13 opções.

+ TJD promete chamar Jailson e Mattos para audiência

+ Tabela do Campeonato Paulista 2018

Anteriormente o Palmeiras havia colocado quatro jogadores nessa lista B: o goleiro Fuzato, o lateral Luan Cândido e os atacantes Artur e Fernando. Como não há limite de vagas, a diretoria incluiu na sexta-feira, data limite da inscrição, mais nove nomes. Entre os requisitos para compor essa relação é ter até 21 anos e estar vinculado à equipe há ao menos um ano.

Os novos jogadores à disposição são os goleiros Anderson e Matheus Teixeira, os zagueiros Vitão e Patrick, o volante Johnny, o meia Alan Guimarães e os atacantes Papagaio, Aníbal e Ayrton. Todos eles passam a ter condições de atuar, além dos 26 atletas incluídos anteriormente na lista principal entregue à Federação Paulista de Futebol (FPF).

"Os atletas novatos participaram de uma geração vitoriosa nas categorias de base do Palmeiras. No último ano, por exemplo, o clube chegou às decisões do Estadual em todas as categorias.