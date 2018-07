Palmeiras inscreve Serginho e André Luiz na Copa Libertadores

SÃO PAULO - Depois do presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, afirmar que o clube não vai contratar mais reforços neste momento, o técnico Gilson Kleina confirmou que vai inscrever o zagueiro André Luiz e o meia-atacante Serginho na sequência da Libertadores.

"Entram André Luiz e Serginho. André é experiente, o Serginho é um garoto que fez um grande Campeonato Paulista (veio do Oeste), tem uma base muito boa", afirmou o treinador, que confirmou apenas que o meia Edílson, lesionado, será um dos jogadores que vai sair da lista palmeirense.

A dupla já fica à disposição do treinador para o jogo contra o Tijuana, nesta terça-feira, no México, no confronto de ida das oitavas de final da competição continental.

Para o jogo contra o Tijuana, Gilson Kleina não terá novamente Valdivia, que continua sentido dores na coxa direita, e espera que o time possa repetir o que fez no segundo tempo do clássico de sábado contra o Santos. O Palmeiras buscou o empate na Vila Belmiro, mas acabou eliminado nos pênaltis.

"Nós deixamos a desejar no primeiro tempo. No segundo, o time competiu mais, jogou mais... O primeiro e o segundo tempo no México precisa ser igual ao segundo contra o Santos", comentou o treinador do Palmeiras.

Apesar de o tempo ser curto até o jogo no México, o treinador, que vai comandar apenas um treino de reconhecimento na segunda-feira, quer corrigir os erros que o time apresentou no clássico contra o Santos. "Não podemos titubear na bola parada. Eles fazem muito bem isso, colocam mais gente na área", afirmou Gilson Kleina.

"Se conseguimos repetir o resultado do clássico lá, seria ótimo. O empate por 1 a 1 fora de casa dá uma vantagem para decidir em casa. Temos que ir lá com esse foco. A gente tem condições de trazer uma vantagem", finalizou o treinador do Palmeiras.